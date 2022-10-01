Bồ Tác hiển linh ban phước, Thần Tài ưu ái trao lộc, bước qua 6h sáng 1/10/2022, 3 con giáp đón tin vui liên hoàn, bạc vàng về tràn túi, làm ăn lên phơi phới

Tử vi vui sau 6h sáng 1/10/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế cực tốt, có được sự tín nhiệm của người khác.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng, có thể chịu nhiều thử thách, đồng nghiệp xung quanh cũng có thể hỗ trợ đắc lực trong công việc, chiếm được thiện chí và sự tin tưởng của mọi người.

Nếu thích ai đó, bạn phải biết cách đối xử nhẹ nhàng, đừng làm họ xấu hổ, sẽ có có được ấn tượng tốt.

Tài lộc thăng hoa, co quý nhân dẫn đường, kiếm tiền dễ dàng hơn.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi qua 6h sáng 1/10/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ dũng cảm hơn, tự tin hơn, năm bắt được nhiều cơ hội làm giàu.

Tình duyên may mắn, có nhiều chủ đề chung với người yêu, hai người hòa hợp rất dễ dàng và thoải mái.

Bạn sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, hãy bước ra khỏi vùng an toàn và dũng cảm thử thách bản thân.

Tài lộc thể hiện ở công việc làm ăn, buôn bán có bạn bè phát triển tốt, giỏi quản lý công việc kinh doanh trong tầm tay, ngày càng kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Nhờ có sự xuất hiện của Quý Nhân mà người tuổi này có thể kịp thời giải quyết những rắc rối trong hiện tại một cách triệt để. Đồng thời, bản mệnh còn tự mình vạch ra hướng đi phù hợp cho mình trong tương lai.

Kim khắc Mộc khiến Mão đau đầu vì đường tình cảm. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó, đã đến lúc nên dừng lại. Sống ở đời đừng nhiệt tình quá mức kẻo có ngày bị chơi xấu sau lưng mà không hề biết.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.