Bồ Tác hiển linh ban phước, Thần Tài ưu ái trao lộc, bước qua 6h sáng 1/10/2022, 3 con giáp đón tin vui liên hoàn, bạc vàng về tràn túi, làm ăn lên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 04:45

Kết thúc tháng 9 còn nhiều vất vả, qua 6h sáng ngày 1/10/2022, 3 con giáp sau đây gặp vận đỏ liên hồi nên chuyện làm ăn cũng thăng tiến gấp bội phần.

Tuổi Tý

Tử vi vui sau 6h sáng 1/10/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế cực tốt, có được sự tín nhiệm của người khác.

Nếu thích ai đó, bạn phải biết cách đối xử nhẹ nhàng, đừng làm họ xấu hổ, sẽ có có được ấn tượng tốt.

Bồ Tác hiển linh ban phước, Thần Tài ưu ái trao lộc, bước qua 6h sáng 1/10/2022, 3 con giáp đón tin vui liên hoàn, bạc vàng về tràn túi, làm ăn lên phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp hanh thông, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng, có thể chịu nhiều thử thách, đồng nghiệp xung quanh cũng có thể hỗ trợ đắc lực trong công việc, chiếm được thiện chí và sự tin tưởng của mọi người.

Tài lộc thăng hoa, co quý nhân dẫn đường, kiếm tiền dễ dàng hơn.

Tuổi Tỵ

Bồ Tác hiển linh ban phước, Thần Tài ưu ái trao lộc, bước qua 6h sáng 1/10/2022, 3 con giáp đón tin vui liên hoàn, bạc vàng về tràn túi, làm ăn lên phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi qua 6h sáng 1/10/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ dũng cảm hơn, tự tin hơn, năm bắt được nhiều cơ hội làm giàu.

Tình duyên may mắn, có nhiều chủ đề chung với người yêu, hai người hòa hợp rất dễ dàng và thoải mái.

Bạn sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, hãy bước ra khỏi vùng an toàn và dũng cảm thử thách bản thân.

Tài lộc thể hiện ở công việc làm ăn, buôn bán có bạn bè phát triển tốt, giỏi quản lý công việc kinh doanh trong tầm tay, ngày càng kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Mão

Bồ Tác hiển linh ban phước, Thần Tài ưu ái trao lộc, bước qua 6h sáng 1/10/2022, 3 con giáp đón tin vui liên hoàn, bạc vàng về tràn túi, làm ăn lên phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Nhờ có sự xuất hiện của Quý Nhân mà người tuổi này có thể kịp thời giải quyết những rắc rối trong hiện tại một cách triệt để. Đồng thời, bản mệnh còn tự mình vạch ra hướng đi phù hợp cho mình trong tương lai.

Kim khắc Mộc khiến Mão đau đầu vì đường tình cảm. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó, đã đến lúc nên dừng lại. Sống ở đời đừng nhiệt tình quá mức kẻo có ngày bị chơi xấu sau lưng mà không hề biết.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thành công bùng nổ từ 7h sáng 1/10/2022, may mắn bủa vây 3 con giáp có số hưởng, ngồi không cũng có tiền, vàng vào túi ồ ạt, sung sướng không ai bằng

Thành công bùng nổ từ 7h sáng 1/10/2022, may mắn bủa vây 3 con giáp có số hưởng, ngồi không cũng có tiền, vàng vào túi ồ ạt, sung sướng không ai bằng

Từ 7h sáng ngày 1/10/2022, 3 con giáp này có số đỏ hơn vạn người, tiền bạc may mắn, chưa làm vẫn có lộc hưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý