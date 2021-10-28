Bí quyết giúp 12 cung hoàng đạo khởi nghiệp thành công và không có trong từ điển hai từ 'thất bại'

Tuy nhiên, bạn nóng tính và bốc đồng. Đặc biệt khi gặp những điều không vừa ý trong quá trình khởi nghiệp, Cừu sẽ không kiên nhẫn suy nghĩ và tìm cách giải quyết mà tỏ ra nóng nảy, có cái nhìn phiến diện.

Bạch Dương bẩm sinh đã có chí tiến thủ, đặc biệt là trên con đường khởi nghiệp, họ sẽ luôn kiên trì tạo ra thế giới mới cho riêng mình và giành lấy thành công trong sự nghiệp.

Cung hoàng đạo này nổi tiếng tiết kiệm, giữ của bậc nhất. Khi khởi nghiệp bạn chỉ tính đến chuyện nhận chứ không muốn cho đi bất cứ thứ gì cả.

Trong cách 12 chòm sao khởi nghiệp thành công, mách nhỏ cho Cừu nếu muốn thoát khỏi những vấp ngã, bạn phải học cách kiềm chế cảm xúc nóng nảy của mình. Nếu không, sẽ không một ai dám tiến đến gần bạn giúp đỡ đâu!

Lúc mới tập tễnh khởi nghiệp, Kim Ngưu không muốn “bỏ rơi” một thứ gì đó, theo tuvingaynay.com chẳng hạn như tiền bạc, lợi ích vật chất, tình cảm. Nếu cứ tiếp tục như vậy Ngưu sẽ càng gặp phải nhiều lực cản.

Để giải tỏa những chướng ngại trên con đường khởi nghiệp, Trâu phải học cách “từ bỏ”, cái “bỏ” của ngày hôm nay rất có thể là cái “được” của ngày mai.

Song Tử: Đừng chơi trò mánh khóe, hãy thẳng thắn

Song Tử nhạy cảm và độc đáo, và đây cũng là lý do quan trọng giúp họ kinh doanh, làm ăn thành công. Tuy nhiên, điều không tốt duy nhất đó là bạn thích dẻo mồm, nịnh nọt.

Đừng coi thường vấn đề này, đây chính là trở ngại lớn trên con đường khởi nghiệp của bạn đấy! Nếu Song Nhi muốn tránh được những va vấp thì cậu ấy phải học cách làm mọi việc một cách thẳng thắn dù lớn hay nhỏ.

Chỉ có thực hiện nghiêm túc mới có thể tránh được những tổn thất xuất phát từ sự lươn lẹo. Bạn phải biết rằng việc đưa ra những mánh khóe trong hợp đồng công việc cuối cùng cũng có hại cho chính mình.

Cự Giải: Học cách dứt khoát trong mọi việc

Cự Giải có cái nhìn sâu sắc về mọi việc, tài năng này giúp họ đỡ vất vả khi khởi nghiệp. Tuy nhiên, một vấn đề thường gặp ở Cự Giải là họ thường thiếu quyết đoán trong việc giải quyết vấn đề và rất dễ vướng vào sai lầm.

Trước những cơ hội và thách thức mới, Cự Giải luôn chần chừ không biết phải làm gì. Việc chần chừ hoặc im lặng sẽ gây ra rủi ro nhưng Cua thà chịu rủi ro còn hơn là dũng cảm đối mặt.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ ngày càng gặp nhiều va vấp trên con đường khởi nghiệp, do sự thiếu quyết đoán, bạn sẽ dần mất đi động lực để phát triển.

Sư Tử: Đừng bao giờ đi một mình

Leo nhiệt tình trong công việc và sống rất thực tế, khuyết điểm là tính tự cao tự đại, không biết cách hợp tác cũng như cách xây dựng đội ngũ công ty.

Trên chặng đường tìm ra cách 12 chòm sao khởi nghiệp thành công, vũ trụ nhắc nhở cung Sư Tử muốn vượt qua những vấp ngã thì cậu ấy nên khiêm tốn, ôn hòa và biết lắng nghe những góp ý của người khác.

Đừng đặt bản thân lên hàng đầu và làm mọi việc theo ý mình, không thèm quan tâm đến ý kiến ​​của người khác. Càng như vậy thì thành công càng xa bạn, làm theo cách của mình thì sự nghiệp sẽ sớm đổ bể.

Xử Nữ: Đừng trốn tránh những rắc rối

Là chòm sao có ý chí cầu tiến mạnh mẽ, yêu sự cầu toàn, Virgos luôn đòi hỏi khắt khe ở bản thân trên con đường khởi nghiệp. Họ thường suy ngẫm về những vấn đề tồn tại trong công việc của mình.

Nhưng thực ra, nếu bạn thực sự muốn Xử Nữ trực tiếp đối mặt với những khó khăn trong công việc thì hơi khó. Nhìn thế thôi nhưng Xử sẽ chọn cách né tránh các vấn đề vì sợ mình không giải quyết được.

Tuy nhiên, tránh những rắc rối sẽ mang lại sức cản lớn hơn cho sự nghiệp của bạn. Nếu Xử muốn loại bỏ những khó khăn trong quá trình lập nghiệp, điều đầu tiên là cần đối mặt trực tiếp với vấn đề, thay vì chỉ biết trốn tránh.

Thiên Bình: Cần kiên nhẫn nhiều hơn

Chính trực, vị tha và dễ gần là những yếu tố then chốt giúp Thiên Bình thành công trên con đường khởi nghiệp. Tuy nhiên, bạn có một khuyết điểm lớn là ham muốn đạt được thành công và hiếm khi có đủ kiên nhẫn để làm tốt mọi việc.

Thiên Bình chắc chắn là những người chăm chỉ, thông minh. Tuy nhiên họ cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều nên khi gặp khó khăn trong sự nghiệp sẽ không đủ kiên nhẫn giải quyết thêm nữa.

Lo lắng cho thành công và không đủ kiên nhẫn, đây là một điều cấm kỵ lớn trên con đường làm giàu! Chỉ đường cho 12 chòm sao khởi nghiệp muốn Bình Nhi phải học cách kiên nhẫn hơn khi đối mặt với rắc rối và học cách có một trái tim bình thường.

Bọ Cạp: Kiềm chế tính ghen tuông

Bọ Cạp là những người hiểu biết và luôn có rất nhiều ý tưởng hay. Tuy nhiên, chòm sao này cũng là đại diện tự nhiên của sự ghen tuông. Trên con đường khởi nghiệp, bạn khó chấp nhận sự thành công dễ dàng của người khác.

Bạn phải biết rằng tính ghen tị sẽ không mang lại nhiều lợi ích mà còn khiến bạn gặp nhiều trở ngại trong công việc, cứ đố kị thì không có ai thèm giúp đỡ bạn.

Nếu một chú Bọ Cạp muốn khởi nghiệp êm xuôi phải học cách khiêm tốn, khoan dung và kiềm chế sự ghen tuông của mình.

Nhân Mã: Suy nghĩ kỹ hơn về việc mình làm

Chòm sao Nhân Mã sống vui vẻ, lạc quan, kiên trì vượt qua khó khăn. Tuy nhiên Mã Nhi cũng có nhược điểm nhỏ đó là suy nghĩ qua loa hoặc không thèm nghĩ, ỷ lại cho người khác làm hộ khi gặp trở ngại.

Nếu tình trạng này không được khắc phục thì Nhân Mã sẽ càng gặp nhiều va vấp trên con đường khởi nghiệp. Sự lười biếng của bạn sẽ làm giảm khả năng vận động tư duy giải quyết tình huống.

Vì vậy, nếu Nhân Mã muốn khởi nghiệp thành công bất bại thì cần phải suy nghĩ nhiều hơn khi làm mọi việc và bớt dựa dẫm người khác.

Ma Kết: Bướng bỉnh và cứng nhắc quá mức

Ma Kết chắc chắn là người gặt hái được nhiều thành công nhất trên con đường của chính mình. Tuy nhiên, Kết cũng không ít lần vấp ngã trên con đường khởi nghiệp, muốn tránh kịp thời phải gạt bỏ tính lì lợm, cứng nhắc của mình.

Thế nhưng, họ hiếm khi sẵn sàng chấp nhận những ý tưởng mới, luôn cứng đầu trong những suy nghĩ của bản thân và hiếm khi có thể phản ứng linh hoạt trước những thay đổi bên ngoài.

Bảo Bình: Học cách hợp tác với người khác

Bảo Bình được mệnh danh là "ngôi sao thông minh" ở cơ quan, điều này không ngoa. Chỉ là ấn tượng mà Bảo Bình mang lại cho mọi người là sự ngay thẳng, cô độc và khó hòa đồng. Không nghi ngờ gì nữa, điều này khiến bạn gặp khó khăn trong việc mở rộng mối quan hệ làm ăn của mình.

Ngoài ra, Bảo Bảo không giỏi thể hiện ý tưởng, điều này khiến họ khó hợp tác hiệu quả với người khác. Về lâu dài càng bất lợi cho bạn.

Cách 12 chòm sao khởi nghiệp là thông điệp muốn nhắc Bảo Bình phải học cách đối nhân xử thế và chăm làm việc nhóm. Hãy thể hiện thật tốt những mong muốn thực sự của mình nếu mong con đường sự nghiệp bớt chông gai.

Song Ngư: Học cách nhìn nhận tích cực và bớt phàn nàn

Song Ngư rất tỉ mỉ trong công việc, học giỏi, đoàn kết với mọi người, nếu kiên trì được những ưu điểm này trên con đường khởi nghiệp, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành công trong tương lai.

Tuy nhiên, Song Ngư sinh ra đã thích phàn nàn chỉ vì một việc nhỏ không suôn sẻ. Nếu Ngư muốn yên thân khởi nghiệp, nên học cách bớt phàn nàn khi đối mặt với khó khăn, chủ động giải quyết vấn đề, phát huy khả năng đoàn kết và thảo luận vấn đề với người khác.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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