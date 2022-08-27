Bên trái có Lục Hợp, bên phải có Thiên Ấn, tử vi phương Đông dự đoán từ hôm nay 1/8 âm lịch xin hãy gọi 3 con giáp này là ĐẠI GIA

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 06:38

Từ hôm nay 1/8 âm lịch, 3 con giáp này sẽ được người người nhà nhà gọi bằng ĐẠI GIA bởi sự giàu sang không thể tả của mình.

Tuổi Mùi

Từ hôm nay 1/8 âm lịch công việc của Mùi ảnh hưởng từ Chính Ấn nên sẽ thuận lợi cho những người đang đi học hoặc làm ở vị trí cao. Bạn thông minh và làm việc có tâm nên được nhiều người kính nể, tự mình tạo ra những cơ hội thể hiện bản lĩnh.

 

Ngũ hành Thổ khắc Thủy nên chuyện tình cảm không được thuận lợi cho lắm. Có quá nhiều trở ngại giữa Mùi và người ấy mà không có ai chịu nói ra. Người đã kết hôn thì phải lo toan nhiều việc cho anh em họ hàng 2 bên nội ngoại không ngơi tay.

 

Bên trái có Lục Hợp, bên phải có Thiên Ấn, tử vi phương Đông dự đoán từ hôm nay 1/8 âm lịch xin hãy gọi 3 con giáp này là ĐẠI GIA - Ảnh 1

Từ hôm nay 1/8 âm lịch công việc của Mùi ảnh hưởng từ Chính Ấn nên sẽ thuận lợi cho những người đang đi học hoặc làm ở vị trí cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu từ hôm nay 1/8 âm lịch diễn ra suôn sẻ. Công việc nảy sinh một vài trở ngại nhưng nhìn chung đều không gây ra hậu quả nặng nề nào do có quý nhân hỗ trợ. Tuy nhiên, bản mệnh không nên phụ thuộc hay dựa dẫm vào người khác mà hãy tự trau dồi tri thức cho bản thân.

 

Vận trình tình cảm vô ý tổn thương. Có vẻ như các cặp đôi đều thiếu đi sự kiên nhẫn để có thể lắng nghe hết mọi tâm sự, nỗi lòng của người kia. Người độc thân chưa sẵn sàng với một mối quan hệ nghiêm túc vì đang bận rộn với công việc.

Vận trình tài lộc tươi sáng. Con giáp này rất biết cách tận dụng tài ngoại giao của mình để mang về những cơ hội sinh lời mới.

Bên trái có Lục Hợp, bên phải có Thiên Ấn, tử vi phương Đông dự đoán từ hôm nay 1/8 âm lịch xin hãy gọi 3 con giáp này là ĐẠI GIA - Ảnh 2

Công việc của tuổi Dậu từ hôm nay 1/8 âm lịch diễn ra suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ hôm nay 1/8 âm lịch con giáp này cuối cùng cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Hãy lắng nghe bản thân và làm mọi thứ theo bản năng. Mọi người xung quanh sẽ không cho rằng đó bốc đồng mà trái lại họ cực kỳ ngưỡng mộ sự can đảm và chân thành của bản mệnh.

Bạn có thể gây căng thẳng với một nửa của mình, hãy dành thời gian tụ tập với bạn bè hoặc trang trí nhà cửa để phân tán sự tập trung khỏi những rắc rối hiện tại. Sau khi tâm trạng được cân bằng và tỉnh táo hơn, bản mệnh hoàn toàn có thể giải quyết các mâu thuẫn đó.

Ngũ hành xung khắc cho thấy không chỉ sức khỏe mà vấn đề tiền bạc cũng khiến con giáp này mệt mỏi, đau đầu. Thay bằng việc suy nghĩ nhiều càng tăng thêm những căng thẳng thì ngay lúc này người tuổi Hợi nên nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, rồi bản mệnh sẽ sớm tìm ra giải pháp cho mình thôi.

Bên trái có Lục Hợp, bên phải có Thiên Ấn, tử vi phương Đông dự đoán từ hôm nay 1/8 âm lịch xin hãy gọi 3 con giáp này là ĐẠI GIA - Ảnh 3

Từ hôm nay 1/8 âm lịch con giáp này cuối cùng cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này hãy cẩn thận vì sắp trúng số ĐỘC ĐẮC, ngồi không công danh phú quý cũng tự rơi vào người, một đời an nhàn số hưởng

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này hãy cẩn thận vì sắp trúng số ĐỘC ĐẮC, ngồi không công danh phú quý cũng tự rơi vào người, một đời an nhàn số hưởng

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, Thần Tài tự gõ cửa không cần đi đâu xa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi hôm nay tử vi mùng 1 tháng 8 âm lịch Tử vi ngày đầu tháng 8 âm lịch tử vi thứ 7 tử vi 27/8 tử vi 27/8/2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa