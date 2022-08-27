Bên trái có Lục Hợp, bên phải có Thiên Ấn, tử vi phương Đông dự đoán từ hôm nay 1/8 âm lịch xin hãy gọi 3 con giáp này là ĐẠI GIA

Từ hôm nay 1/8 âm lịch công việc của Mùi ảnh hưởng từ Chính Ấn nên sẽ thuận lợi cho những người đang đi học hoặc làm ở vị trí cao. Bạn thông minh và làm việc có tâm nên được nhiều người kính nể, tự mình tạo ra những cơ hội thể hiện bản lĩnh.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy nên chuyện tình cảm không được thuận lợi cho lắm. Có quá nhiều trở ngại giữa Mùi và người ấy mà không có ai chịu nói ra. Người đã kết hôn thì phải lo toan nhiều việc cho anh em họ hàng 2 bên nội ngoại không ngơi tay.

Từ hôm nay 1/8 âm lịch công việc của Mùi ảnh hưởng từ Chính Ấn nên sẽ thuận lợi cho những người đang đi học hoặc làm ở vị trí cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu từ hôm nay 1/8 âm lịch diễn ra suôn sẻ. Công việc nảy sinh một vài trở ngại nhưng nhìn chung đều không gây ra hậu quả nặng nề nào do có quý nhân hỗ trợ. Tuy nhiên, bản mệnh không nên phụ thuộc hay dựa dẫm vào người khác mà hãy tự trau dồi tri thức cho bản thân.

Vận trình tình cảm vô ý tổn thương. Có vẻ như các cặp đôi đều thiếu đi sự kiên nhẫn để có thể lắng nghe hết mọi tâm sự, nỗi lòng của người kia. Người độc thân chưa sẵn sàng với một mối quan hệ nghiêm túc vì đang bận rộn với công việc.

Vận trình tài lộc tươi sáng. Con giáp này rất biết cách tận dụng tài ngoại giao của mình để mang về những cơ hội sinh lời mới.

Công việc của tuổi Dậu từ hôm nay 1/8 âm lịch diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ hôm nay 1/8 âm lịch con giáp này cuối cùng cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Hãy lắng nghe bản thân và làm mọi thứ theo bản năng. Mọi người xung quanh sẽ không cho rằng đó bốc đồng mà trái lại họ cực kỳ ngưỡng mộ sự can đảm và chân thành của bản mệnh.

Bạn có thể gây căng thẳng với một nửa của mình, hãy dành thời gian tụ tập với bạn bè hoặc trang trí nhà cửa để phân tán sự tập trung khỏi những rắc rối hiện tại. Sau khi tâm trạng được cân bằng và tỉnh táo hơn, bản mệnh hoàn toàn có thể giải quyết các mâu thuẫn đó.

Ngũ hành xung khắc cho thấy không chỉ sức khỏe mà vấn đề tiền bạc cũng khiến con giáp này mệt mỏi, đau đầu. Thay bằng việc suy nghĩ nhiều càng tăng thêm những căng thẳng thì ngay lúc này người tuổi Hợi nên nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, rồi bản mệnh sẽ sớm tìm ra giải pháp cho mình thôi.

Từ hôm nay 1/8 âm lịch con giáp này cuối cùng cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.