Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này hãy cẩn thận vì sắp trúng số ĐỘC ĐẮC, ngồi không công danh phú quý cũng tự rơi vào người, một đời an nhàn số hưởng

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 08:08

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, Thần Tài tự gõ cửa không cần đi đâu xa.

Tuổi Dần

Dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, người tuổi Dần có thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Những cách giải quyết vấn đề đầy độc đáo, sáng tạo của bạn có thể gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh.

Người làm đầu tư kinh doanh cũng có thể mở rộng mạng lưới khách hàng vào ngày hôm nay. Nhờ việc giữ chữ tín, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Ai cũng sẵn sàng hợp tác với bạn để cùng tạo ra lợi nhuận.
 

Càng may mắn hơn, phương diện tình cảm có Kim sinh Thủy, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động nhắn tin, trò chuyện để kéo gần khoảng cách với người đó. Đối phương có thể là người bạn mong ngóng đã lâu.

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này hãy cẩn thận vì sắp trúng số ĐỘC ĐẮC, ngồi không công danh phú quý cũng tự rơi vào người, một đời an nhàn số hưởng - Ảnh 1

Dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, người tuổi Dần có thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tình cảm của người tuổi Mùi từ đúng 7h30p sáng mai 26/8 vô cùng khởi sắc. Cảm xúc mãnh liệt giúp người tuổi Mùi chủ động trong việc thể hiện tình cảm và dành sự quan tâm cho người bên cạnh. Hạnh phúc mà câu chuyện tình yêu ấy mang đến cho người trong cuộc những cảm xúc chưa từng có.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày diễn ra hung cát đan xen. Đây là thời điểm thuận lợi để tuổi Mùi phát huy năng lực và kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, điềm báo có kẻ tiểu nhân đeo bám phá hoại mọi nỗ lực bấy lâu khiến tiến độ công việc có dấu hiệu bị trì hoãn.

Về sức khỏe, tuổi Mùi hôm nay cần đề phòng biểu hiện hôi miệng, buồn nôn, cảm giác thèm ăn giảm sút, cơ thể suy nhược, mạch đập yếu, sắc mặt nhợt nhạt. Dưỡng sinh theo đông y là cách tốt nhất để cân bằng sức khỏe.

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này hãy cẩn thận vì sắp trúng số ĐỘC ĐẮC, ngồi không công danh phú quý cũng tự rơi vào người, một đời an nhàn số hưởng - Ảnh 2

Vận trình tình cảm của người tuổi Mùi từ đúng 7h30p sáng mai 26/8 vô cùng khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8 tài lộc của con giáp tuổi Thìn có cơ hội thăng hạng, vận may nhờ Thiên Tài đưa đến bất ngờ từ những việc bạn không nghĩ tới như từ nghề phụ, trúng thưởng. Hãy dùng khoản tiền này một phần để tiết kiệm, nếu tiêu xài hoang phí thì bạn đang lãng phí sự may mắn của mình rồi đó.

Thổ - Mộc xung khắc khiến bạn hay uể oải, mệt mỏi hơn. Sức khỏe đóng vai trò quan trọng, vì thế hãy lắng nghe những tín hiệu mà cơ thể mách bảo nhé. Đừng để sự bận rộn khiến cho bạn không còn thời gian quan tâm đến bản thân mình, điều này vô cùng cần thiết đấy. 

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này hãy cẩn thận vì sắp trúng số ĐỘC ĐẮC, ngồi không công danh phú quý cũng tự rơi vào người, một đời an nhàn số hưởng - Ảnh 3

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8 tài lộc của con giáp tuổi Thìn có cơ hội thăng hạng, vận may nhờ Thiên Tài đưa đến bất ngờ

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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