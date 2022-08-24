Đúng 11h30p trưa nay (24/8), 3 con giáp này cuộc đời đắng ngắt bỗng hóa ngọt ngào, bao nhiêu kiếp nạn đều được hóa giải, vạn sự cát tường

Tuổi Tý đúng 11h30p trưa nay (24/8) nhờ có Chính Ấn bảo trợ nên vận trình sự nghiệp khá vững vàng, càng làm càng hăng say bởi bản mệnh tìm ra được cách thứ hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực.

Rất có thể trưa nay (24/8) những người tuổi này còn có cơ hội gặp quý nhân và được trao cơ hội thăng tiến bất ngờ. Bạn đang có nhiều lợi thế sẵn có nên hãy cứ mạnh dạn làm những điều mình muốn. Hãy nhớ, khi bản mệnh chăm chỉ và nỗ lực hết mình ở hiện tại thì không phải lo lắng quá nhiều về tương lai.

Tuy nhiên, Thủy – Thổ xung khắc, bạn có thể sẽ gặp rắc rối khi không dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương cho người bạn đời. Đừng nghĩ khi đã là vợ chồng thì không cần vun vén tình cảm nữa.

Tuổi Tý đúng 11h30p trưa nay (24/8) nhờ có Chính Ấn bảo trợ nên vận trình sự nghiệp khá vững vàng Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm tuổi Dậu từ đúng 11h30p trưa nay (24/8) gặp nhiều may mắn. Tình cảm hài hoà và ngập tràn yêu thương phần nào bù đắp những lo lắng trong công việc. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên chủ quan nghĩ rằng đã yêu nhau lâu ngày thì không cần quan tâm tới cảm xúc của đối phương.

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay (24/8) diễn ra không quá trôi chảy. Người tuổi này không thể kiểm soát tốt tâm trạng, cảm xúc của mình. Bản mệnh tự ý gây sự rồi chuốc phiền phức vào mình, đường công danh theo đó mà đi xuống lúc nào chẳng hay.

Vận trình tài lộc bất ổn. Bản mệnh cần hết sức thận trọng trong từng quyết định liên quan tới tiền bạc, chớ nhẹ dạ cả tin. Các bạn nam hạn chế bia rượu, thức ăn quá chua, quá ngọt, đồ ăn lạnh, tăng cường tham gia vận động thể thao.

Vận trình tình cảm tuổi Dậu từ đúng 11h30p trưa nay (24/8) gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bởi vì tương xung tác động mà từ đúng 11h30p trưa nay (24/8), công việc của tuổi Tuất gặp nhiều trở ngại. Nếu cứ tiếp tục cư xử nóng nảy, bốc đồng, con giáp này sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm về mình, cho dù bản mệnh có giỏi giang thế nào đi nữa.

Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để tuổi Tuất lựa chọn đầu tư. Để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, con giáp này hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn.

Thổ vượng khuyên tuổi Tuất nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, không nên chần chừ, kéo dài thời gian vì công việc bận rộn.

Bởi vì tương xung tác động mà từ đúng 11h30p trưa nay (24/8), công việc của tuổi Tuất gặp nhiều trở ngại. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.