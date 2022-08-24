Đúng 11h30p trưa nay (24/8), 3 con giáp này cuộc đời đắng ngắt bỗng hóa ngọt ngào, bao nhiêu kiếp nạn đều được hóa giải, vạn sự cát tường

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 05:11

Đúng 11h30p trưa nay (24/8), cuộc đời 3 con giáp này lên hương không thể ngờ tới, 10 người thì hết 9 người giàu sang phú quý.

Tuổi Tý

Tuổi Tý đúng 11h30p trưa nay (24/8) nhờ có Chính Ấn bảo trợ nên vận trình sự nghiệp khá vững vàng, càng làm càng hăng say bởi bản mệnh tìm ra được cách thứ hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực. 

 

Rất có thể trưa nay (24/8) những người tuổi này còn có cơ hội gặp quý nhân và được trao cơ hội thăng tiến bất ngờ. Bạn đang có nhiều lợi thế sẵn có nên hãy cứ mạnh dạn làm những điều mình muốn. Hãy nhớ, khi bản mệnh chăm chỉ và nỗ lực hết mình ở hiện tại thì không phải lo lắng quá nhiều về tương lai.

 

Tuy nhiên, Thủy – Thổ xung khắc, bạn có thể sẽ gặp rắc rối khi không dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương cho người bạn đời. Đừng nghĩ khi đã là vợ chồng thì không cần vun vén tình cảm nữa.

 

Đúng 11h30p trưa nay (24/8), 3 con giáp này cuộc đời đắng ngắt bỗng hóa ngọt ngào, bao nhiêu kiếp nạn đều được hóa giải, vạn sự cát tường - Ảnh 1

Tuổi Tý đúng 11h30p trưa nay (24/8) nhờ có Chính Ấn bảo trợ nên vận trình sự nghiệp khá vững vàng

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm tuổi Dậu từ đúng 11h30p trưa nay (24/8) gặp nhiều may mắn. Tình cảm hài hoà và ngập tràn yêu thương phần nào bù đắp những lo lắng trong công việc. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên chủ quan nghĩ rằng đã yêu nhau lâu ngày thì không cần quan tâm tới cảm xúc của đối phương.

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay (24/8) diễn ra không quá trôi chảy. Người tuổi này không thể kiểm soát tốt tâm trạng, cảm xúc của mình. Bản mệnh tự ý gây sự rồi chuốc phiền phức vào mình, đường công danh theo đó mà đi xuống lúc nào chẳng hay.

Vận trình tài lộc bất ổn. Bản mệnh cần hết sức thận trọng trong từng quyết định liên quan tới tiền bạc, chớ nhẹ dạ cả tin. Các bạn nam hạn chế bia rượu, thức ăn quá chua, quá ngọt, đồ ăn lạnh, tăng cường tham gia vận động thể thao.

Đúng 11h30p trưa nay (24/8), 3 con giáp này cuộc đời đắng ngắt bỗng hóa ngọt ngào, bao nhiêu kiếp nạn đều được hóa giải, vạn sự cát tường - Ảnh 2

Vận trình tình cảm tuổi Dậu từ đúng 11h30p trưa nay (24/8) gặp nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bởi vì tương xung tác động mà từ đúng 11h30p trưa nay (24/8), công việc của tuổi Tuất gặp nhiều trở ngại. Nếu cứ tiếp tục cư xử nóng nảy, bốc đồng, con giáp này sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm về mình, cho dù bản mệnh có giỏi giang thế nào đi nữa.

Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để tuổi Tuất lựa chọn đầu tư. Để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, con giáp này hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn.

Thổ vượng khuyên tuổi Tuất nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, không nên chần chừ, kéo dài thời gian vì công việc bận rộn.

Đúng 11h30p trưa nay (24/8), 3 con giáp này cuộc đời đắng ngắt bỗng hóa ngọt ngào, bao nhiêu kiếp nạn đều được hóa giải, vạn sự cát tường - Ảnh 3

Bởi vì tương xung tác động mà từ đúng 11h30p trưa nay (24/8), công việc của tuổi Tuất gặp nhiều trở ngại.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Qua rạng sáng (24/8), 3 con giáp này đây 99% phải tin là THIÊN ĐƯỜNG có thật, phúc báu đầy tay, lộc lá trải dài, vận may đeo đuổi không ngừng

Qua rạng sáng (24/8), 3 con giáp này đây 99% phải tin là THIÊN ĐƯỜNG có thật, phúc báu đầy tay, lộc lá trải dài, vận may đeo đuổi không ngừng

Qua rạng sáng (24/8), 3 con giáp này đây mọi vận trình đều thăng tiến vượt bậc không thể ngờ tới, mọi khổ đau sẽ được hóa giải tích tắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi thứ 4 tử vi 24/8 tử vi 24/8/2022 con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 45 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 21 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi