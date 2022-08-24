3 con giáp MAY MẮN NHẤT tháng 8 âm lịch, 99% làm đâu thắng đó, Thần Tài dẫn bước, Phật Bà độ mạng theo sau, 10 người thì hết 9 người giàu to

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 00:40

Tử vi học nói rằng 3 con giáp này thuộc hàng may mắn nhất tháng 8 âm lịch, làm việc gì cũng sớm thành công.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tháng 8 âm lịch này luôn cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, nhưng cũng chính vì thế mà bạn trở nên cầu toàn, khó tính, thường xuyên chê bôi, trách móc người khác, khiến bầu không khí tập thể trở nên căng thẳng.

Bạn đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao đấy. Có thể những suy nghĩ của bạn chưa thực sự chính xác đâu. Hãy thử lắng nghe ý kiến của người khác hoặc đặt mình vào vị trí của đối phương xem sao, bạn sẽ có cách nhìn nhận khác về vấn đề đấy.

Những ngày trực Thành trong tháng 8 âm lịch là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, có như vậy thì quá trình thực hiện mới gặp nhiều may. 

3 con giáp MAY MẮN NHẤT tháng 8 âm lịch, 99% làm đâu thắng đó, Thần Tài dẫn bước, Phật Bà độ mạng theo sau, 10 người thì hết 9 người giàu to - Ảnh 1

Người tuổi Thân tháng 8 âm lịch này luôn cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tình cảm tháng 8 âm lịch của người tuổi Sửu vô cùng êm ấm. Ngày nhị hợp giúp tình yêu đôi lứa ngày càng thêm bền chặt, khăng khít. Dù cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi hiểu lầm và mâu thuẫn nhưng người trong cuộc luôn biết cách dung hoà lẫn nhau.

Công việc của tuổi Sửu trong tháng 8 âm lịch này diễn ra vô cùng hanh thông. Nhờ tính tình thân thiện, rộng lượng và hay giúp đỡ mọi người nên tuổi Sửu rất được lòng cấp trên lẫn đồng nghiệp. Đây là cơ hội tốt để con giáp này có thể đề đạt nguyện vọng, quan điểm của mình lên trên.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Công việc diễn ra thuận lợi, các hạng mục đầu tư thu được lợi nhuận cao đem lại cho bản mệnh cuộc sống thoải mái, dư dả.

Sức khỏe bình thường nhưng bạn cũng nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi, tránh làm việc, tăng ca quá độ mà ảnh hưởng đến bản thân.

3 con giáp MAY MẮN NHẤT tháng 8 âm lịch, 99% làm đâu thắng đó, Thần Tài dẫn bước, Phật Bà độ mạng theo sau, 10 người thì hết 9 người giàu to - Ảnh 2

Vận trình tình cảm tháng 8 âm lịch của người tuổi Sửu vô cùng êm ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước qua tháng 8 âm lịch tình hình tài chính của tuổi Dần được cải thiện khi có Tài tinh ghé thăm, tuy nhiên, nếu con giáp này muốn thay đổi không gian sống một chút cho bản thân lẫn gia đình, cũng đừng phung phí quá.

Trên phương diện tình cảm, cục diện Mộc Thổ xung khắc cho thấy, chuyện nhỏ nhặt có thể trở thành vấn đề trọng tâm, khiến cho con giáp này và người yêu thương rơi vào những căng thẳng không đáng có. Vì thế, con giáp này phải quan tâm xử lý những mâu thuẫn này.

3 con giáp MAY MẮN NHẤT tháng 8 âm lịch, 99% làm đâu thắng đó, Thần Tài dẫn bước, Phật Bà độ mạng theo sau, 10 người thì hết 9 người giàu to - Ảnh 3

Bước qua tháng 8 âm lịch tình hình tài chính của tuổi Dần được cải thiện

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

 

Qua rạng sáng (24/8), 3 con giáp này đây 99% phải tin là THIÊN ĐƯỜNG có thật, phúc báu đầy tay, lộc lá trải dài, vận may đeo đuổi không ngừng

Qua rạng sáng (24/8), 3 con giáp này đây 99% phải tin là THIÊN ĐƯỜNG có thật, phúc báu đầy tay, lộc lá trải dài, vận may đeo đuổi không ngừng

Qua rạng sáng (24/8), 3 con giáp này đây mọi vận trình đều thăng tiến vượt bậc không thể ngờ tới, mọi khổ đau sẽ được hóa giải tích tắc.

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