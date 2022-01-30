Bắt đầu từ ngày 1/2/2022, những con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', đổi đời ngoạn mục, tài vận rinh đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 30/01/2022 07:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như 'cá chép hóa rồng', đổi đời ngoạn mục, tài vận rinh đến tận cửa.

Tuổi Mẹo

Với con giáp may mắn này, từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp bạn gầy dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ vào những năm về sau. Đồng thời, bạn vừa biết kiếm tiền vừa biết quản lý tiền bạc nên bạn sẽ vô cùng dồi dào về tài chính trong năm mới.

Do có nhiều thời gian rảnh ở bên nhau nên tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng như các thành viên trong gia đình được hâm nóng nhanh chóng. Mọi người dành nhiều thời gian để trò chuyện, quan tâm nhau hơn. Với người độc thân, nếu muốn nhanh chóng tìm ra người phù hợp, bạn nên chú ý hơn đến ngoại hình của mình. Bên cạnh đó, bạn nên tự tin thể hiện cá tính của bản thân, bạn là người thú vị nên ắt sẽ thu hút được nhiều người khác giới.

 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Con giáp này ngày càng rủng rỉnh tài lộc, trúng thưởng lớn, phát tài phát lộc, thu nhập tăng tiến, đón tài lộc, rước Thần Tài, tam phúc tấn tới, tài lộc vào nhà. Đặc biệt là về tài vận, người tuổi Thân liên tiếp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp đỡ nên làm đâu thắng đó, làm gì cũng kiếm ra không ít tiền bạc, đảm bảo cho một năm sung túc, đầy đủ.

Về mặt tình cảm, bạn cũng khá thuận lợi, được nhiều người ủng hộ giúp sức tạo điều kiện gặp gỡ các đối tượng khác nhau nên duyên số không hề tồi. Người độc thân có thể "thoát ế" trong tương lai gần.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Những người thuộc con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, bạn làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ngoài ra, với người làm ăn kinh doanh, chuyện tiền bạc cũng không có nhiều điều cần lo lắng, đặc biệt là khi cuối tuần có Thiên Tài và Thực Thần phù trợ. Thậm chí, bạn còn nhận được hợp đồng mới của khách hàng, đối tác.

Chuyện yêu đương của bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Tính cách hài hước, cởi mở giúp bạn dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Người độc thân khi tham gia vào các hoạt động tập thể sẽ dễ tìm được "nửa kia" lý tưởng của mình. 

 

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ ngày 30/01/2022, những con giáp sau được thần Phật phù hộ, mở túi hứng tiền, tài khoản tăng thêm vài con số

Bắt đầu từ ngày 30/01/2022, những con giáp sau được thần Phật phù hộ, mở túi hứng tiền, tài khoản tăng thêm vài con số

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được thần Phật phù hộ, mở túi hứng tiền, tài khoản tăng thêm vài con số từ ngày 30/01/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót