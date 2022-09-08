Bắt đầu từ mai (8.9 - 18.9), tài lộc bùng nổ, 3 con giáp rủng rỉnh tiền bạc, tiền tiêu xả láng, chuyện tình yêu ngọt ngào thắm đượm

Bắt đầu từ mai (8.9 - 18.9), người sinh năm con chó bắt đầu giàu có nhờ sự nghiệp thăng tiến, dù làm việc gì cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, ít khi quan tâm đến người khác, dù là tích cực hay một phần của cải đều rất vượng, là người chu đáo và sẽ cố gắng làm mọi việc.

Hoàn cảnh cũng khá nổi bật, hoàn cảnh sống không tồi, có lòng dũng cảm phi thường, hết tháng này đến sóng gió khác, vì tính tình tốt nên họ chưa bao giờ từ bỏ khi được tiền. Họ sinh ra tử tế, gặp nhiều may mắn, khí chất mạnh mẽ, cộng với sự chân thành nên tiền không ngừng kiếm được.

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Bắt đầu từ mai (8.9 - 18.9), tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

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Người tuổi Thân trong 11 ngày tới cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ bước vào vận khí tốt lành trong 11 ngày tới. Người tuổi Dậu vốn lạc quan, vui vẻ, mối quan hệ giữa các cá nhân trong thời gian tới sẽ mở rộng nhanh chóng. Tuổi Dậu nên nhớ rằng sự hòa thuận với đồng nghiệp trong vòng vài tháng tới có thể sẽ giúp họ có được sự nghiệp thăng hoa.

Ảnh minh họa

Quý nhân của họ không ai khác mà chính là những người đồng nghiệp bên cạnh. Bất kể làm việc gì, thái độ của tuổi Dậu sẽ giúp họ được cấp trên tín nhiệm hơn, đồng nghiệp ngưỡng mộ hơn, từ đó con đường sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, thậm chí có cơ hội thăng chức tăng lương, ngoài ra mối quan hệ trong công việc cũng mở rộng không ngờ, trở thành người "trên vạn người".

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.