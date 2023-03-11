Bắt đầu từ 12h trưa nay (11/3): 3 con giáp sẽ có những tháng ngày rực rỡ, lộc nổ tưng bừng, thịnh vượng liên tiếp, tài lộc nhân đôi, phú quý nhân ba, cuộc sống càng thêm viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11/03/2023 01:31

Từ 12h trưa nay (11/3), phú quý giàu sang, tiền tài danh vọng sẽ ập tới với 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Tỵ

Các bạn thuộc con giáp Tỵ, mấy ngày nay do ảnh hưởng của hai sao hung tinh là "Hỏa tinh" và "Tai họa" chiếu mệnh nên cung Tài lộc khiến nhiều người gặp chút tài lộc kém, chuyện kiếm tiền khó khăn đã xảy ra. Tuy nhiên, vào 12h trưa nay (11/3), tài lộc càng được nâng cao.

Khi thời cơ đến, chẳng những đào hoa mà còn gặp vận may, vận may cũng không ngừng ập đến, và mọi thứ đều suôn sẻ. Những người thuộc con giáp Tỵ thích cuộc sống tự do, thoải mái, có lòng tự tôn mạnh mẽ nên tỏ ra hơi tự cao, bước sang tuần tới, cung sự nghiệp sẽ được ngôi sao may mắn chiếu gần. Khi thời cơ đến thì tài lộc tăng vọt, tiền bạc nhân đôi, cuộc sống phát đạt.

Bắt đầu từ 12h trưa nay (11/3): 3 con giáp sẽ có những tháng ngày rực rỡ, lộc nổ tưng bừng, thịnh vượng liên tiếp, tài lộc nhân đôi, phú quý nhân ba, cuộc sống càng thêm viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng người tuổi Mão thường hiền lành, thành thật, sống tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu. Họ có thể sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để gia đình có cuộc sống tốt đẹp. Trong công việc khi làm bất cứ việc gì, tuổi Mão đều đứng trên góc độ của người khác để suy nghĩ. Trong tính cách những người tuổi Mão luôn sống tử tế, thích hành thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Từ 12h trưa nay (11/3), con giáp này luôn được Thần Phật che chở, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu. Họ có nguồn lực tài chính phát triển, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Chính vì vậy, khi gặp khó khăn, con giáp này có thể giải quyết ổn thỏa và đạt được thành tựu đáng nể. Đồng thời, những người tuổi Mão khi thành tâm hướng Phật thì phúc khí càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Bắt đầu từ 12h trưa nay (11/3): 3 con giáp sẽ có những tháng ngày rực rỡ, lộc nổ tưng bừng, thịnh vượng liên tiếp, tài lộc nhân đôi, phú quý nhân ba, cuộc sống càng thêm viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường có ưu điểm siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống âm no, sung túc. Bản mệnh sống thực tế, không mơ mộng. Người tuổi Sửu luôn quan niệm rằng mọi sướng khổ đều nằm trong lòng bàn tay, có làm thì mới có ăn.

Tử vi nói rằng, trong nhiều năm qua, tuổi Sửu đã gặt hái được không ít thành tựu đáng nể. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng phải đánh đổi, hy sinh lợi ích của bản thân để vượt qua khó khăn, thử thách. Nhưng từ 12h trưa nay (11/3), cuộc sống của người tuổi Sửu đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Tuổi Sửu sẽ đón nhận vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ. Con giáp sẽ giải quyết êm đẹp các khúc mắc và nắm thêm cơ hội làm giàu.

Bắt đầu từ 12h trưa nay (11/3): 3 con giáp sẽ có những tháng ngày rực rỡ, lộc nổ tưng bừng, thịnh vượng liên tiếp, tài lộc nhân đôi, phú quý nhân ba, cuộc sống càng thêm viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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