Đúng Rằm tháng 2 (15/2 âm lịch), 3 con giáp đi qua BỂ KHỔ, Thần Tài kéo lộc về cửa nhà, kiếm tiền siêu đỉnh, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng

Tuổi Sửu

Xem tử vi cho thấy, đúng ngày Rằm tháng 2, tuổi Sửu đang có được nhiều cơ hội phát triển, làm ăn hơn hẳn người khác. Dù là người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để.

Chẳng những vậy, nhờ có cát tinh trợ mệnh, những vấn đề khiến người tuổi Sửu phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều được giải quyết ổn thỏa. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh. Tất nhiên để đạt được những điều trên, con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn. Nhìn chung khoảng thời gian sắp tới sẽ là lúc bạn được thoải mái hưởng thành quả của mình.