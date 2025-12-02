Bảng xếp hạng tài vận từ ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp giàu sang nhất vùng, công việc làm gì cũng phất, tăng lương tăng thưởng vùn vụt

Từ ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch, tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế mà hào hứng hơn hẳn. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, con giáp này hoàn toàn có cơ hội được biểu dương.

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp. Nếu có người đang có ý định tìm hiểu, con giáp này nên cởi mở hơn để đối phương có cơ hội kéo gần khoảng cách và yêu thương, chăm sóc cho mình.

Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều yếu tố thuận lợi trong ngày hôm nay. Tuy nhiên nếu muốn đạt được điểm số cao, bản mệnh cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi, tránh chủ quan, lơ là.

Con giáp tuổi Sửu

Từ ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch, có quý nhân Tam Hội ở bên trợ mệnh, người tuổi Sửu liên tiếp đón những thông tin tốt đẹp liên quan đến công việc. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ giúp cho công việc của bạn được phần suôn sẻ, thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn sẽ giúp cho con giáp này phát huy được những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong công việc cũng như cách đối nhân xử thế với người khác. Cũng vì thế mà bạn sẽ sớm gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người hơn.

Tiếc rằng, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy êm đềm trong ngày Thủy Thổ xung khắc như hôm nay, dường như sóng gió đang nổi lên. Đừng tự làm mình trở nên lạc hậu như thế, hãy tận hưởng những điều mới mẻ đang hiện diễn mỗi ngày cùng người ấy, cứ vun đắp mỗi ngày, tình cảm sẽ ngày một lớn hơn. .

Con giáp tuổi Mùi

Từ ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch, Thổ sinh Kim đem lại tác động tích cực cho đời sống tình cảm vợ chồng của người tuổi Mùi. Hai bạn đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời ý thức được trách nhiệm cùng nhau xây dựng mái ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu người độc thân đang có nhu cầu tìm một người chia sẻ thì nên mở lòng với người khác nhiều hơn, bắt đầu từ việc nhắn tin qua lại, hỏi han, quan tâm đến nhau. Cử chỉ quan tâm chân thành của bạn hẳn sẽ khiến người khác rung động.

Thiên Ấn nâng đỡ, con giáp này cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công trên phương diện sự nghiệp. Bạn khẳng định được điểm mạnh của mình và gây ấn tượng với người làm lãnh đạo. Hãy chuẩn bị tinh thần được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn với năng lực nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!