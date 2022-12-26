Bảng vàng tuần mới xương tên 3 con giáp bội thu tài lộc, vinh hoa phủ kín nhà, sự nghiệp thành công, tiền bạc tăng tiến

Bước sang tuần mới, người tuổi Mùi sẽ có khả năng kiếm tiền cũng như quản lý tiền bạc rất tốt. Người tuổi này làm việc gì cũng trật tự, có tính toán rõ ràng. Bạn giỏi giang, nhiệt huyết với công việc nên được cấp trên coi trọng ở nơi làm việc. Bạn còn nhận cơ hội mới trong sự nghiệp. Đó có thể là một lời mời làm việc hoặc một nghề tay trái. Nếu Mùi thực sự nắm bắt được cơ hội này thì cuộc sống tương lai của bản mệnh ngày một sung túc, thịnh vượng.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này cần tập trung hơn nữa để đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp. Người làm kinh doanh nên lắng nghe yêu cầu của cấp trên và khách hàng, cố gắng theo kịp nhịp điệu của đối phương. Có như vậy công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng là một con giáp được Thần tài chiếu cố trong thứ Hai, vận trình thuận lợi, gặp nhiều điều may. Con giáp Thân sẽ có một ngày may mắn với nhiều cơ hội tuyệt vời để bắt tay vào dự án mới mẻ, táo bạo dự báo sẽ giúp sự nghiệp bước sang một trang mới. Tuy vận trình đang sáng sủa, khả năng thành công cao nhưng con giáp vẫn nên cẩn thận, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến công việc.

Tử vi thứ 2 nhận định, tuổi Thân sẽ có một ngày hòa hợp nhân duyên. Tình cảm hài hoà và ngập tràn yêu thương phần nào bù đắp những lo lắng trong công việc. Chuyện tình của cả hai được nhiều người ủng hộ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất không ngại khó, không ngại vất vả. Họ luôn cầu tiến và sẽ nỗ lực để biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Theo tử vi, người tuổi này luôn sống đúng với chính mình, không thích sự gò bó, bị ai đó kiểm soát. Họ dám đấu tranh chống lại sự bất công và bảo vệ quyền lợi của mình. Lòng tự trọng của họ rất mạnh và họ không muốn thỏa hiệp.

Bước sang tuần mới, được các ngôi sao may mắn chiếu cố, người tuổi Tuất được dự báo “thời tới cản không nổi”, ngày càng giàu có và may mắn hơn. Họ vốn là những người quan tâm đến danh tiếng và tài sản, giờ đây sẽ có cơ hội để hiện thực hoá mục tiêu của mình. Người tuổi Tuất vững vàng trước mọi khó khăn, không bỏ cuộc và nhất định có thể đạt được thành công lớn, là niềm tự hào của gia đình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.