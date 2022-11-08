Bàn thờ nên đặt 3 chén hay 5 chén nước là phù hợp? Hóa ra bao lâu nay nhiều nhà làm sai hết mà chẳng nhận ra

Trong phong thủy mỗi một con số chén nước trên bàn thờ đều mang một ý nghĩa khác nhau, hãy cùng tìm hiểu nhé!
- Phụ nữ có 3 chỗ này càng thon gọn thì số mệnh càng tốt, HẬU VẬN NHƯ Ý, khí chất hơn người
- Phụ nữ sinh ngày Âm lịch này mang VƯỢNG PHÚ QUÝ, là HỒNG PHÚC của gia đình, giúp chồng đổi vận giàu sang
Ý nghĩa của số lượng chén nước trên kỷ nước thờ
Trong phong thủy thì kỷ nước là bộ chén nước thờ cúng, vật phẩm cơ bản nhưng không thể thiếu ở bất kỳ ban thờ nào. Khác với hũ “Nước – Muối – Gạo”, kỷ nước thường được đi theo bộ 3 ly hoặc 5 ly.
Ý nghĩa với 3 ly trên kỷ nước thờ: Thể hiện tấm lòng thành tâm của người âm dâng lên cho thần linh, tổ tiên. Theo thứ tự gia tiên cùng bà cô ông mãnh ở hai bên, ly giữa dâng thần.
Trong phong thủy thì 3 ly nước còn mang ý nghĩa đặc biệt, tưởng nhớ đạo làm con, khi cha mẹ mất con cái để tang 3 năm. Và tương ứng với các câu thành ngữ tục ngữ sâu xa các cụ để lại “ba chìm bảy nổi”, “ba đời bảy họ”, nhớ ơn 3 đời tổ tiên ông cha.
Ý nghĩa với 5 ly trên kỷ nước thờ: Đại diện tổ tiên, bà cô ông mạnh được đặt hai bên, 3 ly ở giữa là sự thành tâm của gia chủ đối với các vị thần linh.
Đất trời có 5 ngũ hành “Kim – Mộc – Thuỷ – Hoả – Thổ”, con số 5 trong thờ cúng cũng vì vậy mà thêm phần ý nghĩa. Trong thờ cúng, 5 ngũ cúng được thể hiện qua “Hương – Đăng – Trà – Hoa – Quả”, thể hiện sự trọn vẹn dâng lên tổ tiên thần linh.
Ý nghĩa của Kỷ nước thờ trên bàn thờ
Trong phong thủy ngũ hành thì nước là yếu tố quan trọng giúp vạn vật sinh sôi, phát triển. Quan niệm thờ cúng xưa nay của người Việt về “trần sao âm vậy” đã được ăn sâu vào tiềm thức. Dâng kỷ nước lên bàn thờ gia tiên thể hiện lòng biết ơn, tôn kính của con cháu với ông bà tổ tiên, cùng thần linh giữ nhà.
Kỷ nước trên bàn thờ thường được đựng nước hoặc rượu đặt lên bàn thờ. Các ly nước được đặt ngay ngắn vào kỷ ngai, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự vững chắc, bền lâu. Cầu mong sự soi sáng, tổ tiên phù hộ độ trì cho toàn thành viên trong gia đình.
Các bộ kỷ nước trên bàn thờ gia tiên ngày nay được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Nhưng có lẽ chất gốm sứ, đặc biệt là kỷ nước gốm sứ Bát Tràng là sản phẩm được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất. Đồ thờ gốm sứ có linh tính cao, hội tụ đầy đủ 5 yếu tố ngũ hành tinh hoa đất trời.
Cách đặt bàn thờ đúng phong thủy may mắn
Vị trí đặt bàn thờ: Dù là nhà truyền thống hay nhà hiện đại thì bàn thờ bao giờ cũng phải ưu tiên đặt ở nơi trang trọng, đặt bàn thờ theo phong thuỷ ngôi nhà và có độ cao phù hợp thể hiện sự kính trọng với gia tiên.
- Nếu là nhà cao tầng: đặt bàn thờ trong căn phòng trên tầng cao nhất của ngôi nhà, phía sau bàn thờ phải là tường vững chãi, không được dựa vào kính hoặc cửa sổ.
- Nếu là căn hộ chung cư: đặt bàn thờ ở khoảng giữa của căn hộ và không phụ thuộc hẳn vào một phòng nào. Ngoài ra nên sử dụng những chiếc rèm hoa văn cổ để giữ cho không gian thờ cúng được thanh tịnh.
Cách chọn hướng đặt bàn thờ theo mệnh
Để chọn hướng đặt bàn thờ, gia chủ cần xem mình thuộc mệnh nào, từ đó có thể chọn hướng đặt bàn thờ theo phong thủy.
Có 2 mệnh là Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh. Đông tứ mệnh là những người thuộc các hành Thuỷ, Mộc và Hoả. Tây tứ mệnh là những người thuộc các hành Kim và Thổ;
Có 2 hướng là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch. Đông tứ trạch là các hướng Đông, Đông Nam, Nam và Bắc. Tây tứ trạch là các hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nam;
Theo quy tắc về ngũ hành phong thuỷ, người mệnh Đông tứ mệnh sẽ hợp với hướng Đông tứ trạch, còn người mệnh Tây tứ mệnh sẽ hợp với Tây tứ trạch. Nếu tuân thủ theo quy tắc này thì sẽ sinh đại cát.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.