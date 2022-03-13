"Ăn no, uống cạn lộc trời", 3 con giáp chuẩn bị may túi ba gang đựng tiền, tài khoản nhảy số chóng mặt trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 09:42

Có thể đến cuối tháng, con giáp này sẽ gặp một bước ngoặt đáng kể về tiền bạc, mà công lao lớn thuộc về công sức và nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian qua.

Tuổi Tuất

100 ngày tới Tuất đón nhiều tin vui, tình hình tài lộc tăng tiến thấy rõ ở cả nguồn thu chính và phụ. Nhờ vậy mà Tuất thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Thậm chí con giáp này có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới. Nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng nhảy số không ngừng.

Với người có công việc ổn định thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho công sức mình đã bỏ ra. Tuất được cấp trên hài lòng và yên tâm mỗi khi giao việc. Sắp tới Tuất có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình.

Chỉ cần nắm bắt được tốt cơ hội này, Tuất không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể thoải mái lo cho gia đình, người thân của mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, hai năm qua, người tuổi Dậu phạm tai ách nên không kiếm ra được đồng nào. Họ chịu áp lực cuộc sống rất lớn. Nhưng vận rủi qua rồi. 

'Ăn no, uống cạn lộc trời', 3 con giáp chuẩn bị may túi ba gang đựng tiền, tài khoản nhảy số chóng mặt trong 100 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

100 ngày tới, tài lộc của con giáp tuổi Dậu bắt đầu khởi phát, có khả năng trúng số hoặc ít nhất cũng ôm về một mối làm ăn lớn. 

Những con Gà như được sa vào kho thóc lớn, cuộc sống lấp lánh ánh tiền, tài vận thăng tiến không ngừng. Con giáp tuổi Dậu có cơ hội kiếm được nhiều tiền tiến tới hưởng giàu sang phú quý. 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, hầu hết những người tuổi Dần đều có vẻ ngoài bảo thủ, chín chắn nhưng thực ra họ có khiếu hài hước, tính tình giản dị, thông minh. Nhưng vận số của họ vẫn long đong. 

100 ngày tới tài lộc của con giáp tuổi Dần hanh thông, liên tiếp trúng thưởng lớn, "ngân khố" dâng đầy. Từ đây, tuổi Dần thường đón niềm vui bất ngờ, có quý nhân phù trợ, tài lộc đến liên tục. 

Sự nghiệp của người tuổi Dần cũng bước vào giai đoạn phát triển tốt đẹp, hưng thịnh, đường tài lộc của họ trở nên suôn sẻ, không bị cản trở. Chỉ cần những con Hổ có thể nắm bắt chính xác các cơ hội làm ăn, thăng tiến thì họ sẽ tiếp tục kiếm được tiền và rất nhiều tiền. 

Cuộc sống của con giáp tuổi Hổ sẽ ngày càng trở nên sung túc. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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