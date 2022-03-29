Ai sinh vào những ngày âm lịch này nửa đầu năm Nhâm Dần 2022 đón thần tài, vượt mọi khó khăn, thăng hoa trong sự nghiệp, tài vận đều hanh thông

Người sinh vào ngày mùng 2 và mùng 10 Âm lịch bản chất rất khí khái, ngay thẳng. Họ được biết đến với thái độ tích cực, lạc quan. Khi gặp khó khăn, họ luôn giữ vững tinh thần chứ không dễ gì nản lòng, nhụt chí.

Thời trẻ, người sinh ngày Âm lịch này phải trải qua nhiều thăng trầm, va vấp trong sự nghiệp. Họ coi đó là những cơ hội để học tập, trau dồi kinh nghiệp để ngày một trưởng thành, vững vàng hơn. Nửa đầu năm 2022, người tuổi này được quý nhân phù trợ.

Không những thế, người sinh ngày Âm lịch này còn rất cầu thị, cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến từ những người xung quanh.

Sự nghiệp của họ nhờ đó cũng dần khởi sắc. Người nào năm ngoái làm ăn thất bát thì sang năm nay cũng ăn nên làm ra, tất toán nợ nần. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương mở ra trước mắt.

Ngày 17 Âm lịch

Những người sinh vào ngày 17 Âm lịch từ nhỏ là người nhanh nhẹn, hoạt bát, hay nói, hay cười. Ngay từ nhỏ, họ là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu.

Trong sự nghiệp, họ là người có trách nhiệm, nói được, làm được. Dù gặp khó khăn, người sinh vào ngày Âm lịch này cũng không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc. Đầu năm 2022, người sinh ngày 17 Âm lịch được quý nhân phù trợ nên có thể vượt qua khó khăn trong công việc.

Với những người có ý định tách ra làm ăn riêng, đây là thời điểm tốt để họ khởi nghiệp. Người sinh vào ngày Âm lịch này làm trồng trọt chăn nuôi thì vật nuôi khỏe, cây trồng xanh tốt. Họ làm việc chăm chỉ, tận tâm nên đạt được thành công như mong đợi. Thu nhập của họ nhờ đó cũng cải thiện.

Ngày 5 và ngày 20 âm lịch

Những người sinh vào ngày 5 và ngày 20 âm lịch là những người có tính cách khá cứng rắn, kiên định, cương nghị. Những người này cũng có phần hơi nóng nảy, một khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm đến cùng, cho dù có gặp phải bao nhiêu thử thách thì cũng nhất định không chịu bỏ cuộc.

Những người này cũng là người khéo léo, biết cách đối nhân xử thế, lại còn rất đảm đang, chăm chỉ. Chính vì điều này mà họ thường có được một cuộc sống gia đình khá êm ấm, mỹ mãn.

Những năm vừa qua chỉ là thử thách cho sự kiên nhẫn của những người sinh vào ngày này. Từ năm Nhâm Dần 2022, vận may trở lại, cuộc sống thêm nhiều phần viên mãn. Nửa đầu năm, thần tài sẽ gõ cửa nhà những người này, mang đến cho họ một cuộc sống sung túc và dư dả hơn. Nếu đầu tư hay kinh doanh ở thời điểm này cũng sẽ có được lợi nhuận đáng kể. Nửa sau của năm, những người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống, khiến mọi thứ trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.