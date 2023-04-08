Vận trình tài lộc sẽ không được ổn định. Bước vào giai đoạn sao Diêm Vương thuận hành tại Ma Kết, cung hoàng đạo này cần phải kiểm lại túi tiền và thiết lập nên một thói quen chi tiêu mới. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm thêm việc làm ngoài giờ để nâng cao nguồn thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống hơn.

Tình cảm chưa được như ý. Tại thời điểm sao Diêm Vương trú ngụ tại Ma Kết, sự thông minh chưa chắc đã tốt trong chuyện tình cảm. Tử vi khuyên bạn đừng cố gắng ép đối phương phải làm theo ý của mình chỉ vì bạn nghĩ điều đó là tốt, chưa chắc họ đã muốn có được điều tốt nhất đó. Riêng những Cự Giải độc thân luôn cố gắng tìm kiếm cho mình một tình yêu chân thành và tươi đẹp như mơ.

Những người độc thân sẽ có cơ hội tiếp cận với người trong mộng điều này khiến cuộc sống của bạn trở nên lý tưởng hơn. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo mới và muốn bắt tay vào thực hiện ngay tuy nhiên về tài nguyên lại không có nên hãy cân nhắc đi nhé.

Tài chính của chòm sao này khá tốt bạn không nên tiêu quá nhiều tiền. Vấn đề sức khỏe không được tốt vì bạn đang có nhiều sự không ổn định về tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Sư tử

Nếu đã đi làm, bạn không nên có ý nghĩ muốn trốn tránh những khó khăn mà mình đang gặp phải. Chỉ khi cố gắng hết sức, bạn mới ngày càng trở nên giỏi giang hơn. Cần phải chi tiêu khá nhiều tiền cho các mục đích khác nhau. Hãy lên kế hoạch chi tiêu cụ thể để không rơi vào cảnh cháy túi nhé.

Nếu vẫn còn lẻ bỏng, bạn nên cởi mở hơn với mọi người. Chú ý nhìn ra xung quanh, có thể bạn sẽ nhận ra người đang có thiện cảm với mình đấy. Quan hệ của những người đã có đôi có cặp trở nên khá căng thẳng trong tuần này. Nếu hai người đang có hiểu lầm gì thì cần giải quyết ngay, chớ khiến vấn đề nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm