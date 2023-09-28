9 ngày tới Thần Tài gọi tên phát lộc, 3 con giáp đứng đầu danh sách hưởng trọn lộc trời, ngồi không đếm tiền, tiêu thả ga không hết

Tuổi Thìn theo ngũ hành thuộc thổ, nhưng lại là "Thổ sinh tài", thời điểm này tam hợp Thái tuế, được quý nhân tương trợ rất nhiều. Con giáp này đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, nhờ vậy, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng là điều hiển nhiên. Càng về cuối năm tiền bạc càng dồi dào.

Đặc biệt trong 9 ngày tới là thời điểm tam hợp mạnh mẽ, cát thần tương trợ, con giáp nhất định làm ăn phát tài. Con giáp không tăng thu nhập cũng nhận được những khoản tiền thưởng, tiền may mắn liên tiếp. Vì vậy hãy chăm chỉ làm ăn ngày từ giờ để cuối năm càng sung túc.

Người tuổi Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 9 ngày tới, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của tuổi Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, xây dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa. Bên cạnh đó, gia đình cũng rất êm ấm, hạnh phúc, giúp người tuổi Dậu có thể cười tươi suốt cả năm.

Top 3: Người tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi không chỉ thông minh mà còn sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi Mùi khéo ăn khéo nói, có tài hùng biện bậc nhất. Trên con đường lập nghiệp, con giáp này vượng vận quý nhân, được nhiều người nâng đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau 9 ngày nữa, con giáp tuổi Mùi có sao may mắn chiếu mệnh, vận thế dần đi lên. Con giáp này được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được trao thêm trọng trách mới. Trong khi những người làm ăn kinh doanh sẽ phát tài phát lộc, doanh thu nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng.

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