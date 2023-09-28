9 ngày tới Thần Tài gọi tên phát lộc, 3 con giáp đứng đầu danh sách hưởng trọn lộc trời, ngồi không đếm tiền, tiêu thả ga không hết

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 06:08

Tử vi 12 con giáp hé lộ trong 9 ngày tới sẽ có 3 con giáp may mắn góp tên trong danh sách nhận lộc của Thần Tài…. tiền bạc rủng rỉnh, tiêu thả ga không hết.

Top 1: Người tuổi Thìn

Tuổi Thìn theo ngũ hành thuộc thổ, nhưng lại là "Thổ sinh tài", thời điểm này tam hợp Thái tuế, được quý nhân tương trợ rất nhiều. Con giáp này đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, nhờ vậy, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng là điều hiển nhiên. Càng về cuối năm tiền bạc càng dồi dào.

9 ngày tới Thần Tài gọi tên phát lộc, 3 con giáp đứng đầu danh sách hưởng trọn lộc trời, ngồi không đếm tiền, tiêu thả ga không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong 9 ngày tới là thời điểm tam hợp mạnh mẽ, cát thần tương trợ, con giáp nhất định làm ăn phát tài. Con giáp không tăng thu nhập cũng nhận được những khoản tiền thưởng, tiền may mắn liên tiếp. Vì vậy hãy chăm chỉ làm ăn ngày từ giờ để cuối năm càng sung túc.

Top 2: Người tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

9 ngày tới Thần Tài gọi tên phát lộc, 3 con giáp đứng đầu danh sách hưởng trọn lộc trời, ngồi không đếm tiền, tiêu thả ga không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 9 ngày tới, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của tuổi Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, xây dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa. Bên cạnh đó, gia đình cũng rất êm ấm, hạnh phúc, giúp người tuổi Dậu có thể cười tươi suốt cả năm.

Top 3: Người tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi không chỉ thông minh mà còn sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi Mùi khéo ăn khéo nói, có tài hùng biện bậc nhất. Trên con đường lập nghiệp, con giáp này vượng vận quý nhân, được nhiều người nâng đỡ.

9 ngày tới Thần Tài gọi tên phát lộc, 3 con giáp đứng đầu danh sách hưởng trọn lộc trời, ngồi không đếm tiền, tiêu thả ga không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau 9 ngày nữa, con giáp tuổi Mùi có sao may mắn chiếu mệnh, vận thế dần đi lên. Con giáp này được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được trao thêm trọng trách mới. Trong khi những người làm ăn kinh doanh sẽ phát tài phát lộc, doanh thu nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Trung Thu trúng lớn, 3 con giáp Thần Tài chia lộc, mang đến cho tiền bạc, may mắn và tình duyên 

Trung Thu trúng lớn, 3 con giáp Thần Tài chia lộc, mang đến cho tiền bạc, may mắn và tình duyên 

Trung Thu (15/8 âm lịch) năm nay sẽ rơi vào ngày 29/9/2023, Thần Tài mang lộc đến tận cửa cho 3 con giáp này, chỉ cần bản mệnh sống tốt, biết làm việc thiện thì may mắn sẽ liên tục kéo đến, cuộc sống ngày càng phát triển. 

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 9 ngày tới 3 con giáp thần tài 3 con giáp hưởng lộc

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn