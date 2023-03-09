7 ngày tới đây, Thần Tài bao quanh, 3 con giáp khơi nguồn tài lộc, tiền bạc vượng phát, tha hồ mà tận hưởng

7 ngày tới đây, có 3 con giáp dễ gặt hái may mắn, tài lộc, thuận lợi trăm bề.
- Đúng 6h ngày 10/3: Quý Nhân dẫn lối, 3 con giáp gặp thời hoàng kim, tăng thêm thu nhập, tài lộc bùng nổ, giàu sang tột đỉnh
- Kể từ ngày 10/3/2023, 3 con giáp 'vét sạch' may mắn người khác, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba, tiền của đầy túi
Tuổi Tuất
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần thường sống ngay thẳng, thật thà. Họ không vì tiền tài, địa vị mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm.
7 ngày tới, người sinh vào năm Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Họ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn. Con giáp này nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu sẽ đạt được thành tích lớn. Trong khi người kinh doanh buôn bán cũng ký được nhiều hợp đồng, bùng nổ doanh thu.
Nhìn chung, nhờ cầu tiến và hăng say lao động nên người tuổi này đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, đánh giá cao. Cát khí vượng giúp con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cả năm giàu có, sung túc.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân thông minh, hài hước và hòa đồng. Người tuổi này không những tài giỏi, tháo vát, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này có vận quý nhân rất vượng. Trên con đường sự nghiệp, người tuổi Thân thường được quý nhân đưa đường chỉ lối.
7 ngày tới, người tuổi Thân có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Khi cơ hội đến, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt để có được cuộc sống tốt đẹp.
Ngoài ra, một số ít con giáp tuổi Thân sẽ được cấp trên đánh giá cao năng lực, lương bổng được cải thiện.
Tuổi Ngọ
Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con ngựa tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Người tuổi Ngọ cũng có nhiều lộc về tài chính trong 7 ngày tới.
Những người tuổi Ngọ dễ kiếm lời trên các kênh đầu tư. Người tuổi này làm kinh doanh cũng liên tiếp nhận tin vui. Họ cũng có thể mạnh dạn vay nợ để kinh doanh, sẽ nhanh thu hồi vốn và có lãi trong thời gian tới.
Con giáp tuổi này liên tiếp có chuyện vui, sự nghiệp cực vượng, tài lộc xuất sắc, làm ăn phát đạt, vừa có danh, vừa có lợi. Đây sẽ là khoảng thời gian họ kinh doanh hốt bạc, thu lợi nhuận cao.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo