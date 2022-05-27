7 ngày tới, 3 con giáp sau SỰ NGHIỆP thăng tiến, TIỀN TÀI chảy ào ào vào túi, VẬN TRÌNH vô cùng hanh thông, thuận lợi

Trong thời gian này, người tuổi Tuất do có cát tinh còn nâng đỡ, tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân, từ đó có được sự nhìn nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Những người tuổi Tuất hãy nhân đà này, hãy đặt ra những thách thức lớn không để không ngừng khai phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Tuổi Tuất sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp trong 7 ngày tới. Bạn có dễ dàng có được những điều mình muốn, miễn là bạn luôn lên kế hoạch kĩ càng, cẩn thận cho mọi việc. Nhìn chung, đây có thể coi là lúc bạn đang hưởng thành quả của chính mình.

Về phương diện tài lộc, con giáp này khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên túi tiền dày lên nhanh chóng. Thậm chí, bạn còn mở rộng được cơ ngơi của mình.

Tuổi Thìn

Nhờ thuận lợi trong công việc làm ăn mà tài lộc tuổi Thìn sinh sôi mạnh. 7 ngày tới là thời điểm thích hợp để đầu tư tiền bạc vào chuyện hùn hạp làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư. Được Thái Âm cát tinh trợ mệnh, đương số có lộc về đất cát, nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư đa dạng. Dòng tiền ổn định từ nửa cuối năm trở đi, chi tiêu bớt phần áp lực.

Là một trong những con giáp phát tài trong 7 ngày tới, Thìn đón cát tinh chiếu mệnh nên vận trình vào cuối tuần có nhiều khởi sắc. Thời điểm này công việc của bản mệnh không có gì phải lo lắng, làm đâu thắng đó.

Tuổi Thân

Mọi thứ đều đang trên đà phát triển. Có vẻ như những thành tựu bạn từng đạt được đang củng cố vị thế của bạn tại cơ quan.

Chẳng những vậy, người cầm tinh Khỉ còn nhận được sự hậu thuẫn của Thần Tài nên tài vận tăng tiến đáng kể. Đặc biệt trong 7 ngày tới, cát khí lan tràn, thích hợp để ký hợp đồng, đón tài lộc dồi dào về túi.

Bản mệnh không cần lo về tiền bạc, tuy không đến mức phát đạt quá nhưng túc tắc vẫn có thu nhập đều đặn, không lúc nào thiếu. Cứ tiêu hết lại có, thỉnh thoảng được cho hoặc có khoản thu thêm bên ngoài cũng đủ trang trải cuộc sống.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.