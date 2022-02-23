7 ngày tới 3 con giáp đổi đời, tiền tài chất đống, nợ nhiều đến mấy cũng trả sạch

Tuần này, chuyện công việc và sức khỏe của tuổi Tý vẫn đang ổn định, không có gì cần phải lo lắng, tuy nhiên, năng lượng tình yêu đang ở rất gần và mạnh mẽ, thích hợp cho những người tuổi Tý muốn đi tìm kiếm ý trung nhân.

Vận quý nhân của con giáp này tăng lên, đi đâu, làm gì cũng thuận lợi hơn, có người đưa đường chỉ lối. Cuộc sống ngày một thăng tiến, khẳng định được vị trí của mình trong công việc cũng như có chỗ đứng trong xã hội.

Trong khi đó, theo các chuyên gia phong thủy, 7 ngày tới, tuổi Sửu lại có cơ hội tỏa sáng trong công việc và được người khác chú ý tới. Do đó, họ nên tranh thủ dịp này để quảng bá hình ảnh của bản thân thì sẽ dễ thu về thành tựu lớn.

Bạn có thể là gửi CV đi hoặc ra mắt 1 chiến dịch marketing nào đó chẳng hạn. Đó cũng chính là động lực giúp người tuổi này chinh phục hết thử thách lớn nhỏ trong đời để vươn tới sự thành công hơn người.

Tuổi Sửu lại có cơ hội tỏa sáng trong công việc và được người khác chú ý tới. Ảnh minh họa: internet

Tuổi Dần

7 ngày tới sẽ là những ngày may mắn với người tuổi Dần, tuổi Dần hãy dành thời gian để đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân cũng như xác định những động lực và xây dựng chiến lược mới trong công việc.

Cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng trên đà khởi sắc. Có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng, hoa hồng… của bạn cũng sẽ được chấp thuận.

Tuổi Dần hãy dành thời gian để đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Ảnh minh họa: internet

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