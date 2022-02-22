Bước sang tuần tới, 3 con giáp này may mắn ngập tràn, sự nghiệp vượng phát, gặp được quý nhân, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 22/02/2022 18:30

Vận may của 3 con giáp này có bước chuyển mình mạnh mẽ và rơi xuống vực sâu, tất nhiên một số con giáp khác lại luôn ổn định và bình lặng như vậy. Vậy những con giáp nào đã thành công lọt vào danh sách xếp hạng tốt lành nhất tuần tới?

Tuổi ngựa

Người cầm tinh con Ngựa có 4 vận may lớn trong tuần tới. Đầu tiên là Cung Thất Sát gặp Tam Sát Đế Vương, vận may rất tốt. Ngôi sao thúc giục bạn xuất hiện ở cung Thất Sát, vận thế sự nghiệp cả tuần vượng phát, gặp quý nhân, vận trình chính sự mạnh mẽ, thăng quan tiến chức, sự nghiệp hanh thông... nữ mạng còn có Phúc tinh gặp may.

Bản mệnh hãy cố gắng nỗ lực để chinh phục được những thứ mình muốn. Đây cũng là dịp thuận lợi để con giáp thử sức ở một lĩnh vực khác nếu muốn. Có lộc về tiền bạc, tình hình tài chính của bạn cũng khá dư dả. Nhờ vậy, cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn.

Bước sang tuần tới, 3 con giáp này may mắn ngập tràn, sự nghiệp vượng phát, gặp được quý nhân, thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Người cầm tinh con Ngựa có 4 vận may lớn trong tuần tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo cũng có tứ đại vận trong tuần tới. Hạnh phúc nhất là cung hôn nhân gặp được quý nhân đào hoa, đường hôn nhân may mắn tốt đẹp. Cung hôn nhân đại diện cho phẩm chất của hôn nhân và tình yêu, bước vào hôn nhân sẽ là một điều may mắn, gặp đối tượng yêu thích là điều dễ dàng nhất.

Nếu bạn đã kết hôn, cũng đồng nghĩa với một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống tình yêu đầy màu sắc và tin vui sắp có con. Nếu Mão biết nắm bắt thời điểm, tập trung làm ăn vào giai đoạn này, thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng.

Bước sang tuần tới, 3 con giáp này may mắn ngập tràn, sự nghiệp vượng phát, gặp được quý nhân, thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Người cầm tinh con Mèo cũng có tứ đại vận trong tuần tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sang tuần tới, con giáp tuổi Mùi sẽ có hai quý nhân và hai người vượng phu ích tử trong 4 cung chính. Vượng ở cung Hôn nhân, cả năm hôn nhân và tình cảm đều tốt đẹp, thuận lợi cho việc lập gia đình và sinh con đẻ cái, đường hôn nhân và tình cảm đều tốt đẹp.

Cung Phu thê gặp quý nhân Long Đế, nữ mạng gặp được quý nhân. Ở cung Quan hệ gặp Quý nhân và Ấn tinh, nếu còn độc thân, dễ gặp gỡ bạn bè khác giới làm công chức, dễ kết duyên vợ chồng. Đối với những người tham gia công việc có quý nhân phù trợ nên dễ được thăng quan tiến chức.

Bước sang tuần tới, 3 con giáp này may mắn ngập tràn, sự nghiệp vượng phát, gặp được quý nhân, thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Sang tuần tới, con giáp tuổi Mùi sẽ có hai quý nhân và hai người vượng phu ích tử trong 4 cung chính. Ảnh minh họa: Internet

 Bài viết chỉ mang tính chất minh họa!

Top 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, quý nhân dìu dắt, tài lộc dư dả trong 15 ngày tới

Top 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, quý nhân dìu dắt, tài lộc dư dả trong 15 ngày tới

Theo dự báo của các chuyên gia phong thủy, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn trong 15 tới đây, đặc biệt họ không những có tài lộc dồi dào mà sự nghiệp còn phong phú, có nhiều điều mới lạ. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp coi trọng sự nghiệp 3 con giáp có may

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để