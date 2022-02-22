Bước sang tuần tới, 3 con giáp này may mắn ngập tràn, sự nghiệp vượng phát, gặp được quý nhân, thăng quan tiến chức

Người cầm tinh con Ngựa có 4 vận may lớn trong tuần tới. Đầu tiên là Cung Thất Sát gặp Tam Sát Đế Vương, vận may rất tốt. Ngôi sao thúc giục bạn xuất hiện ở cung Thất Sát, vận thế sự nghiệp cả tuần vượng phát, gặp quý nhân, vận trình chính sự mạnh mẽ, thăng quan tiến chức, sự nghiệp hanh thông... nữ mạng còn có Phúc tinh gặp may.

Bản mệnh hãy cố gắng nỗ lực để chinh phục được những thứ mình muốn. Đây cũng là dịp thuận lợi để con giáp thử sức ở một lĩnh vực khác nếu muốn. Có lộc về tiền bạc, tình hình tài chính của bạn cũng khá dư dả. Nhờ vậy, cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn.

Người cầm tinh con Mèo cũng có tứ đại vận trong tuần tới. Hạnh phúc nhất là cung hôn nhân gặp được quý nhân đào hoa, đường hôn nhân may mắn tốt đẹp. Cung hôn nhân đại diện cho phẩm chất của hôn nhân và tình yêu, bước vào hôn nhân sẽ là một điều may mắn, gặp đối tượng yêu thích là điều dễ dàng nhất.

Nếu bạn đã kết hôn, cũng đồng nghĩa với một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống tình yêu đầy màu sắc và tin vui sắp có con. Nếu Mão biết nắm bắt thời điểm, tập trung làm ăn vào giai đoạn này, thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng.

Người cầm tinh con Mèo cũng có tứ đại vận trong tuần tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sang tuần tới, con giáp tuổi Mùi sẽ có hai quý nhân và hai người vượng phu ích tử trong 4 cung chính. Vượng ở cung Hôn nhân, cả năm hôn nhân và tình cảm đều tốt đẹp, thuận lợi cho việc lập gia đình và sinh con đẻ cái, đường hôn nhân và tình cảm đều tốt đẹp.

Cung Phu thê gặp quý nhân Long Đế, nữ mạng gặp được quý nhân. Ở cung Quan hệ gặp Quý nhân và Ấn tinh, nếu còn độc thân, dễ gặp gỡ bạn bè khác giới làm công chức, dễ kết duyên vợ chồng. Đối với những người tham gia công việc có quý nhân phù trợ nên dễ được thăng quan tiến chức.

Sang tuần tới, con giáp tuổi Mùi sẽ có hai quý nhân và hai người vượng phu ích tử trong 4 cung chính. Ảnh minh họa: Internet

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