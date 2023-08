Bước sang tuần tới, 3 con giáp này may mắn ngập tràn, sự nghiệp vượng phát, gặp được quý nhân, thăng quan tiến chức

Tuổi ngựa

Người cầm tinh con Ngựa có 4 vận may lớn trong tuần tới. Đầu tiên là Cung Thất Sát gặp Tam Sát Đế Vương, vận may rất tốt. Ngôi sao thúc giục bạn xuất hiện ở cung Thất Sát, vận thế sự nghiệp cả tuần vượng phát, gặp quý nhân, vận trình chính sự mạnh mẽ, thăng quan tiến chức, sự nghiệp hanh thông... nữ mạng còn có Phúc tinh gặp may.