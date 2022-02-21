7 ngày cuối tháng 2: 3 con giáp mang tiền tỷ về nhà nhờ vận đỏ liên tiếp, kẻ lắm của nhiều tiền, kẻ tình duyên viên mãn

Theo các chuyên gia phong thủy, công việc của tuổi Mùi sẽ có những chuyển biến tích cực, nhiều cơ hội tốt mở ra cho họ mà nếu biết nắm bắt.

Những ngày cuối tháng 2, tài năng của tuổi Mùi càng nở rộ và được ghi nhận bởi cấp trên hoặc đối tác, và dĩ nhiên, ai làm chủ được sân chơi, người ấy sẽ càng có cơ hội tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành tựu.

Ngay từ tháng 2 này, những thay đổi sẽ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tuổi Thân. Tử vi học có nói, 7 ngày cuối tháng 2 là giai đoạn tốt lành về chuyện tình cảm và hưng thịnh trong công việc của những người tuổi Thân, khi mà mọi việc được thực hiện lúc này đều đem lại nhiều lộc lá.

Đây cũng là tháng thích hợp cho việc chuyển nhà, thay đổi công việc mới cũng như bắt đầu việc kinh doanh hoặc tiến hành bất kỳ 1 thay đổi lớn nào trong cuộc sống của họ, tuổi Thân hết sức lưu ý để không bỏ lỡ thời cơ tốt.

Tuổi Thân hết sức lưu ý để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Ảnh minh họa: internet

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, ngay từ đầu tháng 2, ý chí và khát khao vươn lên của tuổi Hợi đã được thể hiện rất rõ. Không chỉ chăm chỉ làm việc, họ còn khẳng định được tài năng của mình khiến đồng nghiệp và cấp trên đều phải công nhận.

Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng nhận được sự giúp đỡ từ những nhân vật tầm cỡ. Họ chính là quý nhân đưa đường dẫn lối cho họ trong 7 ngày cuối tháng 2 này. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là cần phải nỗ lực và chăm chỉ cũng như tận dụng được những sự trợ giúp mà họ có được.

Cần phải nỗ lực và chăm chỉ cũng như tận dụng được những sự trợ giúp mà họ có được. Ảnh minh họa: internet

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