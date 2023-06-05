6 tháng cuối năm 2023: Mở cửa gặp Thần Tài, 3 con giáp uy danh lẫy lừng, làm đâu trúng đó, thu về bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 05/06/2023 06:10

3 con giáp này trong thời gian 6 tháng cuối năm 2023 nếu không là “ông to bà lớn” thì cũng là đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh.

Tuổi Dần

Trong 6 tháng cuối năm 2023, tài lộc của tuổi Dần cứ đổ về không ngừng nghỉ, đếm mỏi tay. Dần là con giáp thông minh, mạnh mẽ. Đa số bạn giữ nhiều chức vụ lớn trong công việc. Tiếng nói của Dần rất có trọng lượng, được nhiều người ngưỡng mộ.

Thế nên bạn hãy đầu tư vào lĩnh vực mình yêu thích để sinh lời. Đảm bảo bạn sẽ hốt hết may mắn của thiên hạ,  số tài khoản tăng lên cấp số nhân, không sợ thất thoát hay vay mượn bất cứ ai. Dần có bản lĩnh nên khi còn trẻ đã nhanh chóng sở hữu nhiều nhà cửa, tiền bạc. Vì vậy mà cuộc sống về già không cần phải lo nghĩ.

6 tháng cuối năm 2023: Mở cửa gặp Thần Tài, 3 con giáp uy danh lẫy lừng, làm đâu trúng đó, thu về bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ là người mạnh dạn và chính trực, họ đối xử với bạn bè của mình một cách chân thành, vì vậy bạn bè của họ rất nhiều. Hơn nữa họ lạc quan cởi mở một cách tự nhiên, rất dễ có được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, tử vi dự đoán, mưa thuận gió hòa, người tuổi Ngọ lại được các sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc liên tục đổ về, họ nhất định làm ăn phát tài, rước lộc vào nhà. Con đường nhân duyên tốt cùng các mối quan hệ giúp cho con giáp này có thêm nhiều cơ hội và kiếm tiền nhiều hơn.

6 tháng cuối năm 2023: Mở cửa gặp Thần Tài, 3 con giáp uy danh lẫy lừng, làm đâu trúng đó, thu về bộn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Mùi nhất định sẽ làm giàu thành công. Nếu không là “ông to bà lớn” Mùi cũng là đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh. Tử vi có nói, trong 6 tháng cuối năm 2023, nhờ có cát tinh chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Mùi.

Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được. Những người cầm tinh con Dê chưa bao giờ thiếu năng lực trong công việc, chỉ cần có cơ hội, bản mệnh sẽ trở thành gương mặt sáng giá.

6 tháng cuối năm 2023: Mở cửa gặp Thần Tài, 3 con giáp uy danh lẫy lừng, làm đâu trúng đó, thu về bộn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 13/4 đến 22/4 âm lịch, 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc đầy nhà, hưởng đủ vinh hoa - phú quý, một đường thẳng tiến

Từ ngày 13/4 đến 22/4 âm lịch, 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc đầy nhà, hưởng đủ vinh hoa - phú quý, một đường thẳng tiến

Trong khoảng thời gian từ ngày 13/4 đến 22/4 âm lịch, 3 con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc, tha hồ giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm 2023 tử vi giữa năm 2023 tử vi ngày 5/6/2023 tử vi tháng 6 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 37 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 48 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy