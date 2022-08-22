5 ngày tới (24-28/08/2022) 3 con giáp gặp vận đen, bị nhiều người ganh ghét, đặt điều nói xấu đủ đường, sự nghiệp đi xuống, tâm lý bất ổn nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 22:30

Top 3 con giáp gặp vận hạn trong 5 ngày tới khiến bản thân lao đao nhưng không gây tổn thất nhiều về tài sản cũng như sức khỏe.

Tuổi Hợi

5 ngày tới (24-28/08/2022) 3 con giáp gặp vận đen, bị nhiều người ganh ghét, đặt điều nói xấu đủ đường, sự nghiệp đi xuống, tâm lý bất ổn nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Xem tử vi 5 ngày tới (24-28/08/2022) của 12 con giáp, tuổi Hợi không may là 1 trong những con giáp dễ gặp tiểu nhân tuần này. Nhìn qua thì tưởng chừng đây là 1 tuần rất bình thường của con giáp này, nhưng ẩn chứa sau đó là không ít sóng gió.

Điều bất thuận nhất trong tuần này đối với những chú Heo có lẽ chính là chuyện tiền bạc. Con giáp này không đủ tự tin để bảo vệ chính kiến của mình, làm theo lời người khác, cuối cùng có thất bại cũng chẳng biết kêu ai. Giữa tuần là lúc mà nguy cơ mất tiền lên cao do tiểu nhân vận dần vượng, càng về cuối tuần thì tiểu nhân càng lộng hành, đòi hỏi người tuổi Hợi phải kiên định với mục tiêu mình đã chọn, không dễ dàng lung lay, bởi nếu làm thế thì càng có nguy cơ bị tiểu nhân nắm thóp.

Đặc biệt, con giáp này cần phải thận trọng với các mối quan hệ nơi công sở. Có thể những thành công mà bạn giành được trong khoảng thời gian này sẽ khiến cho những kẻ xấu bụng cảm thấy ganh tỵ mà tìm cơ hội để hãm hại đó.

Tuổi Dần

5 ngày tới (24-28/08/2022) 3 con giáp gặp vận đen, bị nhiều người ganh ghét, đặt điều nói xấu đủ đường, sự nghiệp đi xuống, tâm lý bất ổn nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

5 ngày tới (24-28/08/2022), người tuổi Dần sẽ gặp vô số trắc trở trong công việc. Họ làm đâu thua lỗ đó, bất cứ dự án nào cũng trì trệ, dẫm chân tại chỗ. Thậm chí, nếu quá tin tưởng cấp dưới hay đồng nghiệp họ còn bị vu oan giá họa, bị hãm hại đến đường cùng, mất hết tất cả.

Bị cướp trắng những gì mình đang có, lâm vào cảnh nợ nần là điều Dần khó tránh khỏi trong tháng tới. Vậy nên, tốt nhất con giáp này đừng quá tham lam, hãy nhẫn nhịn chờ giông bão qua đi hẵng “phục thù” vẫn chưa muộn.

Tuổi Thân

5 ngày tới (24-28/08/2022) 3 con giáp gặp vận đen, bị nhiều người ganh ghét, đặt điều nói xấu đủ đường, sự nghiệp đi xuống, tâm lý bất ổn nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thân luôn được đánh giá là một con giáp thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, nhưng thực ra trong cuộc sống, những chú Khỉ lại không được linh hoạt như vậy. Đặc biệt là trong vấn đề đối nhân xử thế.

Người tuổi Thân rất thân thiện và có phần đơn thuần trong các mối quan hệ xã hội. Con giáp này luôn nghĩ tốt về mọi người, cho rằng ai cười với mình cũng đều đối xử thật lòng với mình.

Chính vì thế, nhiều người lợi dụng sự vui vẻ, bao dung và cả ngây ngô đó của người tuổi Thân để chơi xấu con giáp này. Dù có giỏi giang tạo ra thành tích đáng khen ngợi ra sao, người tuổi Thân vẫn hay bị người khác kìm nén, ngáng trở. Điều đáng buồn là không ít lần “thủ phạm” lại chính là người mà con giáp này tin tưởng và quý mến.

Những kẻ tiểu nhân sẽ chẳng bỏ qua cơ hội nắm thóp, tạo điều thị phi gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, công việc và tài chính của người tuổi Thân. Vậy nên, muốn đổi vận cần ghi nhớ: “Bớt hiền, đời phất lên liền”!

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 



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