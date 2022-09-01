5 ngày tới (2/9-6/9) 3 con giáp cẩn thận gặp tiểu nhân hãm hại, vu oan giá họa, miệng mồm bép xép đặt điều về bạn trước mặt bạn bè, đồng nghiệp vì ghen ghét, ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 07:25

Những con giáp gặp hạn tiểu nhân trong 5 ngày tới, khi sự nghiệp bạn đang lên hương, sự tin tưởng từ cấp trên ngày càng cao, thăng tiến nhanh chóng khiến kẻ khác ganh tỵ tìm cách hạ thấp.

Tuổi Tuất

5 ngày tới (2/9-6/9) 3 con giáp cẩn thận gặp tiểu nhân hãm hại, vu oan giá họa, miệng mồm bép xép đặt điều về bạn trước mặt bạn bè, đồng nghiệp vì ghen ghét, ganh tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Không kiên nhẫn và không quan tâm đến thành công, bạn có thể phạm lỗi tâm lý và chiến thuật trong công việc. Một mình, bạn không thể mang lại thành công gì và bạn có xu hướng độc đoán trong nhóm làm việc cùng đồng nghiệp. 

Những thay đổi đột ngột về tâm trạng cũng như khủng hoảng chán nản. Có thể là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ suy nhược thần kinh hoặc ngất xỉu. 

Hy vọng các giao dịch kinh doanh và thông tin liên lạc sẽ chậm lại trong những ngày đầu tháng mới, khi sự nhầm lẫn và thất vọng ngự trị. Đây không phải là thời điểm tốt để đi du lịch hoặc mua hàng đắt tiền. 

Tuổi Tý

5 ngày tới (2/9-6/9) 3 con giáp cẩn thận gặp tiểu nhân hãm hại, vu oan giá họa, miệng mồm bép xép đặt điều về bạn trước mặt bạn bè, đồng nghiệp vì ghen ghét, ganh tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự nghiệp của những con giáp tuổi Tý làm công ăn lương dù chưa gặp nhiều trắc trở trong thời gian tới nhưng mọi việc vẫn được duy trì đều đặn như khoảng thời gian trước đó.

Những người làm ăn, ông chủ gặp khá nhiều biến động và thử thách lại xuất hiện nhiều hơn đòi hỏi bản lĩnh cũng như tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Sức khoẻ của những con giáp tuổi Tý có dấu hiệu giảm sút so với thời gian trước. Bản mệnh thường gặp các vấn đề về tâm lý do suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, chán nản, đau nửa đầu.

Trong 5 ngày tới (2/9-6/9) nếu làm việc lớn, bản mệnh này dễ gặp họa huyết quang do đó khi tham gia giao thông hay vận hành máy móc đều đặc biệt cẩn trọng.

Tuổi Ngọ

5 ngày tới (2/9-6/9) 3 con giáp cẩn thận gặp tiểu nhân hãm hại, vu oan giá họa, miệng mồm bép xép đặt điều về bạn trước mặt bạn bè, đồng nghiệp vì ghen ghét, ganh tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong năm 2022, sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do phạm phải 'tam tai' nên chưa được như ý muốn.

Theo tử vi, trong 5 ngày tới (2/9-6/9) con giáp này cần phải nỗ lực hết mình mới mong có được sự thăng quan tiến chức bởi gặp nhiều điều tiếng, bản mệnh có thể xung đột với cấp trên.

Do vận hạn liên miên nên những con giáp tuổi Thân cũng dễ bị trầm cảm. Trạng thái tinh thần của con giáp này khá bất ổn nhưng với những người đã kết hôn hoặc đang yêu, mặt tình cảm vững chắc sẽ giúp bạn hoá giải được những điều này.

Người tuổi Thân tránh ở một mình khi áp lực, căng thẳng kẻo nảy sinh những suy nghĩ  tiêu cực.

Ngày này tuy kiếm được nhưng cũng mất nhiều. Lời khuyên cho con giáp này là không nên đầu tư lớn, không nên ra khỏi nhà sau thời gian này để tránh vấp phải điều xui xẻo không mong muốn. 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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