Và trong năm nay, những nỗ lực của tuổi Mùi sẽ được đền đáp trọn vẹn. Cụ thể, đúng 16 giờ rưỡi chiều nay (31/08), tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân và sẽ có cơ hội làm giàu chỉ trong một đêm. Nhìn chung, cuối năm 2022 tuổi Mùi sẽ chào đón nhiều điều bất ngờ.

Tuổi Tý

Xem tử vi cuối tuần, xin chúc mừng tuổi Tý nhé, bởi bạn chính là một trong những con giáp may mắn hôm nay (31/08) khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời.

Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh sẽ có hai ngày cuối tuần thong dong nhẹ nhàng, làm gì cũng tốt đẹp nhờ được quý nhân nâng đỡ.

Đối phương không những đưa ra lời khuyên chính xác để bạn tìm được đường đi nước bước phù hợp mà còn trợ lực rất nhiều nên bạn gần như chẳng cần động tay động chân quá nhiều.

Dù tiểu nhân có xuất hiện vì ghen tị với những gì bạn đạt được thì cũng sẽ mau chóng lùi bước trước sự che chở của quý nhân dành cho những chú Chuột, nhờ vậy bạn có thể dễ dàng né tránh được những cạm bẫy bày ra trước mắt.

Vốn có năng lực sẵn, lại thêm sự hỗ trợ của quý nhân, có thể nói trong tuần này con giáp này sẽ thăng tiến nhanh như diều gặp gió, nhanh chóng ngồi lên vị trí cao hơn đúng như những gì bạn mong đợi.

Nhờ vậy, bạn sẽ nhận được sự khen thưởng, cả sự công nhận và tôn trọng nữa từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây là thành quả bạn có được sau những nỗ lực trong công việc. Hãy cố gắng phát huy năng lực nhiều hơn nữa nhé.

May mắn như nhân đôi khi phương diện tình cảm của mệnh chủ khá lý tưởng. Tình cảm lứa đôi duy trì ở mức hài hòa. Dẫu rằng vẫn có những lúc đôi co, mâu thuẫn, nhưng tất cả đều tan biến nhanh, không khí gia đình an yên, đầm ấm. Bạn vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn sinh ra đã mang số mệnh giàu sang phú quý, họ cũng có cách làm giàu chính đáng và được mọi người ngưỡng mộ. So với những con giáp khác, người tuổi Thìn sở hữu tính cách rộng lượng và hào phóng, vì vậy mà họ có nhiều bạn bè đặc biệt là những người giàu.

Tuổi Thìn cũng là người thích học hỏi, khám phá, họ sẵn sàng nghiên cứu các cách kiếm tiền, nhờ vậy một khi thiên thời địa lợi nhân hòa là vận may thăng hoa. Đúng 16 giờ rưỡi chiều nay (31/08), với sự nỗ lực của bản thân, tiền bạc của tuổi Thìn sẽ ngày càng thăng hoa. Đặc biệt, con giáp may mắn này sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời.

