Tử vi ngày mới (31/08) khuyên 3 con giáp cảnh giác trước những tai họa đang ập đến, nhất là miệng của tiểu nhân, dễ bị ghen ghét hãm hại

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 06:50

3 con giáp trong hôm nay dễ gặp tai họa từ tiểu nhân gây ra, tai nạn tưởng vô tình nhưng thật ra là kế bẩn đã được vạch sẵn, hôm nay không chơi bời, nhất là phải luôn tỉnh táo để đối mặt với những kẻ bẩn thỉu.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới (31/08) khuyên 3 con giáp cảnh giác trước những tai họa đang ập đến, nhất là miệng của tiểu nhân, dễ bị ghen ghét hãm hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Tuất thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Nhờ trí thông minh cũng giúp con giáp này luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như Tuất luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống.

Đôi khi tuổi Tuất tốt đến mức dù trong người chẳng có đồng nào nhưng vẫn sẵn sàng cho người khác vay tiền hoặc đứng ra vay hộ. Chính bởi tuổi Tuất luôn hết lòng vì mọi người, nên ai cũng dành cho con giáp này một tình cảm yêu mến nồng nhiệt.

Hôm nay 31/08 nhờ mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội mà cuộc sống của Tuất mỹ mãn đến bất ngờ. Tuổi Tuất có thể không giàu "nứt tường đổ vách", nhưng tính cách của con giáp này sẽ giúp họ có được cuộc sống đủ đầy vạn người mơ ước.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới (31/08) khuyên 3 con giáp cảnh giác trước những tai họa đang ập đến, nhất là miệng của tiểu nhân, dễ bị ghen ghét hãm hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Sửu vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Ngày mới 31/08 không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Con giáp này thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Sửu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Sửu sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới (31/08) khuyên 3 con giáp cảnh giác trước những tai họa đang ập đến, nhất là miệng của tiểu nhân, dễ bị ghen ghét hãm hại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi học, người tuổi Thìn được dự báo là những người kinh doanh giỏi. Các bạn thường là chuyên gia trong việc lập kế hoạch quản lý sự nghiệp và tài chính của mình.

Nhờ sở hữu bộ óc biết phân tích thị trường nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ nên trong sự nghiệp, các bạn dễ dàng gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ.

Không những kinh doanh giỏi những người tuổi Thìn còn là những người rất tự chủ và mạnh mẽ. Hơn nữa, con giáp này luôn cố gắng, kiên nhẫn thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

Sự thông minh, trí tuệ tinh tường giúp người tuổi Thìn thường tìm được giá trị và niềm vui của mình ngay cả trong những việc bình thường.

Hôm nay 31/08, những người cầm tinh con rồng từ khi sinh ra cũng được trời ban tặng cho nhiều may mắn, nhờ vậy trong việc kinh doanh, làm ăn, các bạn rất thuận lợi.

Kết hợp trí thông minh, đầu óc kinh doanh nhạy bén và vận may, sự nghiệp của con giáp này hầu như không thua kém ai. Trong cuộc sống, những người tuổi Thìn cũng rất cầu toàn, đòi hỏi mọi việc phải hoàn hảo nên các bạn không tiếc công sức để đạt được mục tiêu của mình.

Từ những yếu tố trên, thành công đến sớm là điều hoàn toàn có thể xảy ra với những người cầm tinh con rồng. Cuộc sống sau hôn nhân của con giáp này tương đối viên mãn, sung túc, không phải lo lắng về tiền bạc.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.



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