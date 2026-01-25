5 ngày liên tiếp tới (26, 27, 28 và 29/1), 3 con giáp gặp thời vận đẹp, làm đâu thắng đó, sự nghiệp tiến xa, hỷ tín ngập nhà

Tuổi Thìn đón ngày mới với tinh thần tích cực và sự tự tin rõ rệt. Sự xuất hiện của quý nhân giúp bạn tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, nhờ đó tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn. Với sự nhanh nhạy vốn có cùng sự hỗ trợ kịp thời, các công việc khó khăn cũng dần được xử lý ổn thỏa.

Ở phương diện tình cảm, tuổi Thìn luôn chủ động nắm bắt cơ hội khi gặp được người khiến mình rung động. Bạn tin tưởng vào cảm xúc của bản thân và sẵn sàng theo đuổi đến cùng, không để lỡ mất cơ hội quý giá. Đối với người độc thân, đây là giai đoạn thuận lợi để thay đổi tình trạng quan hệ hiện tại.

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngươi tuổi Ngọ có hai đại cát tinh là Tử Vi và Chính Quan phù trợ. Đây là hai cát tinh chủ về công danh và sự hài hòa trong các mối quan hệ xã hội. Tinh thần của tuổi Ngọ trong thời gian này khá bình ổn và thư thái. Sự chân thành trong giao tiếp là diểm quan trọng để con giáp này mở ra các mối quan hệ hợp tác mới. Hiệu suất làm việc của tuổi Ngọ tăng lên, các đơn hàng mới liên tục đổ về, các hợp đồng được ký kết một cách thuận lợi.

Đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi để bản mệnh giải quyết các vấn đề tồn đọng. Tuổi Ngọ có lương thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra, có thể thu hồi các khoản nợ cũ hoặc thanh toán các hóa đơn quá hạn.

Vận trình của tuổi Ngọ đang lên nhưng cần chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Khối lượng công việc hơi nhiều nhưng nếu sắp xếp hiệu quả, bản mệnh có thể giải quyết một cách ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!