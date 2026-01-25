Đúng 17h chiều nay, Chủ nhật 25/1/2026, 3 con giáp đổi vận sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy túi

Vận trình của tuổi Mùi có sự đan xen giữa thuận lợi và khó khăn. Cục diện tương xung khiến nhiều kế hoạch đã định sẵn dễ bị gián đoạn. Công việc gặp trở ngại khi mối quan hệ với đồng nghiệp phát sinh mâu thuẫn, quan điểm chưa đồng nhất. Vận khí chưa thật sự hanh thông, vì thế trước mỗi quyết định trong ngày, con giáp này nên cân nhắc kỹ lưỡng để tránh công sức đổ sông đổ biển.

Ở phương diện tình cảm, tuổi Mùi vốn muốn mang đến bất ngờ cho người bên cạnh, nhưng những tình huống phát sinh ngoài ý muốn lại khiến bạn dễ nổi nóng. Sự bốc đồng trong khoảnh khắc có thể khiến bạn buông lời làm tổn thương đối phương, vô tình tạo ra rạn nứt trong mối quan hệ vốn đang cần được vun đắp.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn mang số mệnh lớn, có bản lĩnh, chí khí hơn người, một khi gặp đúng thời vận thì sự chuyển mình diễn ra rất mạnh. Sau ngày này là lúc số mệnh xoay vần, vận khí của tuổi Thìn tăng cao, công danh rực rỡ và tài lộc cùng lúc khởi sắc. Những nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu cho trái ngọt, họ khẳng định được vị thế và tiếng nói của mình trong tập thể.

Về tài chính có bước chuyển biến mạnh mẽ, tuổi Thìn đón dòng tiền dồi dào và ổn định. Không chỉ có tiền bạc, tuổi Thìn còn xây dựng được uy tín và danh tiếng, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Trong giai đoạn này, chất lượng cuộc sống của họ tăng rõ rệt, giúp tuổi Thìn bước sang giai đoạn giàu có và rạng rỡ hơn.

