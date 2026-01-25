Tử vi 2 ngày liên tiếp (26/1 và 27/1), 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ

Tài lộc của tuổi Tỵ sẽ tương đối ổn định và hanh thông. Dường như bản mệnh không mấy quan tâm đến chuyện tiền bạc nên đầu óc đỡ căng thẳng hơn hẳn. Đồng thời, bạn còn cho phép mình thử giãn và hòa mình vào những điều tinh tế của cuộc sống.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ hòa hợp, viên mãn. Nhờ Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ gia đình của các cặp đôi càng thêm khăng khít, bền chặt. Không những thế, sự lắng nghe và sẻ chia thường xuyên giúp cả hai cảm thấy dễ chịu hơn.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp thông minh, giỏi giang, nghị lực, khéo léo trong cư xử nên đi đâu cũng được yêu mến. Thời gian này bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển vận rõ rệt, đúng nghĩa “cá chép hóa rồng”. Họ nhìn thấy cơ hội mới, hướng đi mới, khó khăn được tháo gỡ hoàn toàn. Công việc có dấu hiệu khởi sắc, các mối quan hệ trở nên hài hòa hơn, dễ gặp người sẵn sàng giúp đỡ đúng lúc.

Tài lộc của tuổi Mão trong giai đoạn này tăng lên đáng kể, đúng kiểu vận may tăng vọt, đụng đâu cũng ra tiền. Tiền bạc đến từ nhiều nguồn, lương thưởng, nghề tay trái hay nghề thụ động đều rất khởi sắc. Chỉ trong thời gian ngắn, tuổi Mão cảm nhận rõ sự đổi đời, từ chật vật sang dư dả, cuộc sống trở nên thoải mái và vững vàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!