Trong 3 ngày 26, 27 và 28/1 dương lịch, 3 con giáp vận trình SÁNG CHÓI như sao trời, thu tài hái lộc không ngớt tay, tiền đổ về tới tấp

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, sự nghiệp của tuổi Tuất tiến triển khó khăn hơn. Bản mệnh nên hạn chế mâu thuẫn với người có chức có quyền, nếu có bất đồng ý kiến thì nên bình tĩnh trao đổi, dùng lý lẽ để thuyết phục đối phương.

Người đã lập gia đình nên quan tâm đến tâm tư, tình cảm của nửa kia nhiều hơn, đừng khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Nếu không nhanh chóng kết thúc tình trạng này, kẻ thứ ba có thể tận dụng cơ hội để chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình bản mệnh.

Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu chẳng mấy lạc quan. Dường như người độc thân quá nhút nhát và bị động nên không dám kéo gần khoảng cách với người mình yêu mến, để rồi lại đau khổ khi ở bên lề.

Tuổi Hợi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đón nhận nhiều lộc may mắn.

Ngày này tuổi Hợi sự cố gắng của bạn chịu phản đối từ nhiều phía, cố gắng giải thích nhưng khó thay đổi được suy nghĩ người khác.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi tạo ra được sự đổi mới, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui

Tình cảm: Trong tình yêu, tâm trí bạn chỉ đặt đúng một người, yêu thương hết mực.

Tài lộc: Về mặt tài chính, phía trước còn chông gai, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng kinh tế.

Sức khoẻ: Mỏi cổ, cơ thể mệt mỏi khá lâu không được thư giãn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp có căn phúc lớn, họ lương thiện, thẳng thắn, thật thà, nghĩa khí, khi được tổ tiên trợ lực thì vận trình xoay chuyển rất nhanh. Qua đêm mai là lúc vận số có những thay đổi tích cực, tuổi Thìn dễ gặp quý nhân, công việc tiến triển thuận lợi, thời cơ làm giàu liên tục ập đến. Bản mệnh càng chủ động càng dễ gặp may, làm việc gì cũng có người hỗ trợ đúng lúc.

Về tài chính có những khởi sắc lớn, tuổi Thìn bước vào giai đoạn tiền bạc hanh thông, nguồn tiền dồi dào phong phú. Nhờ phúc khí hậu thuẫn, tuổi Thìn không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tiền, tái đầu tư sinh lời rất hiệu quả. Giàu có đến với tuổi Thìn theo cách nhẹ nhàng, bền vững, đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần.

