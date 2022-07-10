5 ngày cuối tháng 7, thời vận xoay chiều, top 3 sẽ đắc tài, tháng 8 đắc lộc, cuối năm mặc sức vẫy vùng, đời thăng hoa viên mãn, sự nghiệp hiển vinh, tiền chất chật két

Đứng đầu trong những con giáp may mắn 5 ngày cuối tháng 7 đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Ngọ

Cũng là một trong những con giáp phát tài cuối tháng 7, người tuổi Ngọ khiến người khác không thể không trầm trồ trước khả năng kiếm tiền của bạn ở thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập của mình. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bạn đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Công việc cũng không có gì phải lo lắng. Thời điểm này thuận lợi là thế nhưng việc này đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ hơn, bản mệnh cũng cần nỗ lực làm việc hơn. Người tuổi Ngọ sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác, thách thức là không nhỏ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn có trách nhiệm với bản thân, gia đình, họ luôn tự mình nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi Tuất biết tạo niềm tin, bất kể làm việc gì cũng đặt chữ tín lên hàng đầu. Năm 2022 là một năm có nhiều thay đổi đối với tuổi Tuất, họ không quá mơ mộng, luôn sống thực tế và hiểu được mọi nỗ lực bỏ ra sẽ gặt hái được thành công xứng đáng.

Tử vi cuối tháng 7 dự đoán cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của tuổi Tuất mà càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn, thu nhập sắp tới cũng tăng từng ngày, vận may đến liên tiếp, giúp tuổi Tuất tìm ra cơ hội làm giàu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo