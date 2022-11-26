5 ngày cuối tháng 11 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, Thần Tài rót lộc vào nhà, tiền bạc rộn ràng, quý nhân hết lòng nâng đỡ

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 04:33

Trong 5 ngày cuối tháng 11, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tài lộc, tha hồ giàu có.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bản chất thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ vậy. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với tất cả mọi người. Con giáp này cũng mang tính cách kiên trì, kiên định với những mục tiêu mà mình đề ra. Người tuổi Thân giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng áp lực tốt.

Trong 5 ngày cuối tháng 11, người tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Con giáp tuổi Thân nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Đồng thời, người tuổi Thân cần chú ý vì sức khỏe của họ cũng kém đi. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

5 ngày cuối tháng 11 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, Thần Tài rót lộc vào nhà, tiền bạc rộn ràng, quý nhân hết lòng nâng đỡ - Ảnh 1
Trong 5 ngày cuối tháng 11, người tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Họ không quản ngại vất vả, và cũng không ngầ ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc, tuổi Dậu vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.

Dự đoán tử vi 12 con giáp, vào 5 ngày cuối tháng 11, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được sự cất nhắ từ cấp trên khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến. Kéo theo đó là cơ hội tưng lương, số dư trong tài khoản tăng lên ngùn ngụt khiến cho chính những người tuổi Dậu cũng cảm thấy choáng váng trước sự giàu có của mình. Bạn hãy an nhiên mà tận hưởng niềm vui này nhé.

5 ngày cuối tháng 11 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, Thần Tài rót lộc vào nhà, tiền bạc rộn ràng, quý nhân hết lòng nâng đỡ - Ảnh 2
Dự đoán tử vi 12 con giáp, vào 5 ngày cuối tháng 11, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được sự cất nhắ từ cấp trên khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước sang 5 ngày cuối tháng 11, người tuổi Thìn có tài vận dần chuyển biến tích cực. Người tuổi Thìn có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số. Những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Đặc biệt, đường tình duyên của con giáp tuổi Thìn cũng vượng hơn trước. Những người còn độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý. Trong khi những người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, gắn bó. Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Thìn trong thời gian tới không tốt. Họ dễ bị cảm, sốt, sổ mũi, cơ thể suy nhược cần được bồi bổ.

5 ngày cuối tháng 11 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, Thần Tài rót lộc vào nhà, tiền bạc rộn ràng, quý nhân hết lòng nâng đỡ - Ảnh 3
Bước sang 5 ngày cuối tháng 11, người tuổi Thìn có tài vận dần chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thứ 4, 5, 6 giữa tuần này: 3 con giáp lập tức đổi vận, nghèo mấy cũng giàu, khiêng bao tải tiền về nhà, phúc - lộc - thọ có đủ

Thứ 4, 5, 6 giữa tuần này: 3 con giáp lập tức đổi vận, nghèo mấy cũng giàu, khiêng bao tải tiền về nhà, phúc - lộc - thọ có đủ

Tử vi có nói, thứ 4, 5, 6 giữa tuần này, 3 con giáp sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, được bề trên thương xót nên làm việc gì cũng thành công, tiền bạc luôn rủng rỉnh.

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