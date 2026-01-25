5 ngày cuối tháng 1 dương, 3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà, tình duyên thăng hạng

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ nay, công việc của tuổi Mùi diễn ra ổn thỏa. Tiến độ công việc dù không quá nhanh nhưng nhờ biểu hiện xuất sắc của bản mệnh nên sự nghiệp vẫn đang thăng tiến. Bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành tựu nếu biết vượt qua cái tôi của chính mình.

Vận trình tình cảm trong tuần cũng ở mức hài hòa. Tình cảm gia đình luôn giữ được sự ấm êm, thuận hoà nhờ sự vun vén, gìn giữ mối quan hệ của người trong cuộc. Người độc thân mau chóng tìm được một nửa của mình nhờ đào hoa vượng nâng đỡ.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng nên hài lòng với hiện tại của mình. Trong công việc cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao, xa vời. Bản mệnh nên để mọi việc thuận theo tự nhiên thì sẽ yên lành, tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân khủng hoảng vì công việc.

Ngày này tuổi Thân tình cảm đang hướng đến sự dài lâu, thế nhưng đối phương lại chưa sẵn sàng cùng bạn tiến xa.

Công việc: Người tuổi Thân công danh đang chịu nhiều khủng hoảng, bạn làm việc chịu phải nhiều khó khăn.

Tình cảm: Tìm kiếm được người chung đường, thế nhưng còn vướng phải nhiều khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, vượt qua giai đoạn khó khăn, tài chính tăng trưởng từng giai đoạn.

Sức khoẻ: Bạn luôn thích làm việc, thế nhưng lại chịu không ít áp lực khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong khi các con giáp khác có xu hướng mở rộng tài chính, Ngọ lại cần đi chậm. Giai đoạn này, rủi ro lớn nhất của Ngọ không đến từ thị trường hay công việc, mà từ lời nói. Một câu phát biểu thiếu cân nhắc có thể dẫn đến tranh cãi, hiểu lầm hoặc quyết định tài chính bất lợi.

Ngọ vốn thẳng thắn, nhưng chính sự bộc trực lại dễ khiến đối phương nắm được điểm yếu khi thương lượng. Hệ quả có thể là mất ưu thế trong đàm phán, chấp nhận điều khoản không có lợi, hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Chiến lược tốt nhất là giữ thái độ quan sát. Nói ít, nghe nhiều, và chỉ đưa ra cam kết khi mọi chi tiết đã rõ ràng. Sự kiềm chế trong giai đoạn này không chỉ giúp Ngọ tránh hao tài, mà còn tạo nền tảng cho những bước đi chắc chắn hơn sau rằm tháng Giêng.

Giai đoạn này là nhịp chuyển quan trọng của dòng tiền. Tuổi Ngọ có cơ hội bật lên nếu hành động đúng thời điểm và giữ kỷ luật tài chính. Ngọ, ngược lại, cần coi sự thận trọng trong lời nói như một “lá chắn” bảo vệ túi tiền. Khi vận tiền bạc biến động nhanh, người thắng không chỉ là người kiếm được nhiều, mà là người giữ được bền.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!