5 ngày cuối tháng 1 dương, 3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà, tình duyên thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 04:11

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau rộng đường làm giàu, thành công trải thảm hồng.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ nay, công việc của tuổi Mùi diễn ra ổn thỏa. Tiến độ công việc dù không quá nhanh nhưng nhờ biểu hiện xuất sắc của bản mệnh nên sự nghiệp vẫn đang thăng tiến. Bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành tựu nếu biết vượt qua cái tôi của chính mình.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng nên hài lòng với hiện tại của mình. Trong công việc cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao, xa vời. Bản mệnh nên để mọi việc thuận theo tự nhiên thì sẽ yên lành, tốt đẹp hơn.

Vận trình tình cảm trong tuần cũng ở mức hài hòa. Tình cảm gia đình luôn giữ được sự ấm êm, thuận hoà nhờ sự vun vén, gìn giữ mối quan hệ của người trong cuộc. Người độc thân mau chóng tìm được một nửa của mình nhờ đào hoa vượng nâng đỡ.

5 ngày cuối tháng 1 dương, 3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà, tình duyên thăng hạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân khủng hoảng vì công việc.

Ngày này tuổi Thân tình cảm đang hướng đến sự dài lâu, thế nhưng đối phương lại chưa sẵn sàng cùng bạn tiến xa.

Công việc: Người tuổi Thân công danh đang chịu nhiều khủng hoảng, bạn làm việc chịu phải nhiều khó khăn.

Tình cảm: Tìm kiếm được người chung đường, thế nhưng còn vướng phải nhiều khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, vượt qua giai đoạn khó khăn, tài chính tăng trưởng từng giai đoạn.

Sức khoẻ: Bạn luôn thích làm việc, thế nhưng lại chịu không ít áp lực khi làm việc.

5 ngày cuối tháng 1 dương, 3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà, tình duyên thăng hạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong khi các con giáp khác có xu hướng mở rộng tài chính, Ngọ lại cần đi chậm. Giai đoạn này, rủi ro lớn nhất của Ngọ không đến từ thị trường hay công việc, mà từ lời nói. Một câu phát biểu thiếu cân nhắc có thể dẫn đến tranh cãi, hiểu lầm hoặc quyết định tài chính bất lợi.

Ngọ vốn thẳng thắn, nhưng chính sự bộc trực lại dễ khiến đối phương nắm được điểm yếu khi thương lượng. Hệ quả có thể là mất ưu thế trong đàm phán, chấp nhận điều khoản không có lợi, hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Chiến lược tốt nhất là giữ thái độ quan sát. Nói ít, nghe nhiều, và chỉ đưa ra cam kết khi mọi chi tiết đã rõ ràng. Sự kiềm chế trong giai đoạn này không chỉ giúp Ngọ tránh hao tài, mà còn tạo nền tảng cho những bước đi chắc chắn hơn sau rằm tháng Giêng.

Giai đoạn này là nhịp chuyển quan trọng của dòng tiền. Tuổi Ngọ có cơ hội bật lên nếu hành động đúng thời điểm và giữ kỷ luật tài chính. Ngọ, ngược lại, cần coi sự thận trọng trong lời nói như một “lá chắn” bảo vệ túi tiền. Khi vận tiền bạc biến động nhanh, người thắng không chỉ là người kiếm được nhiều, mà là người giữ được bền.

5 ngày cuối tháng 1 dương, 3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà, tình duyên thăng hạng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Qua đêm nay, 3 con giáp CẬP BẾN GIÀU CÓ, may mắn thấm vào người, TIỀN VÔ BẠC TỶ, giàu có hết phần thiên hạ

Qua đêm nay, 3 con giáp CẬP BẾN GIÀU CÓ, may mắn thấm vào người, TIỀN VÔ BẠC TỶ, giàu có hết phần thiên hạ

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau hút cạn lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, hốt vàng hốt bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h sáng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 7h sáng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 25/1/2026, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, rước lộc vào nhà, may mắn ngập lối, vàng bạc đầy nhà, giàu có chạm nóc

Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 25/1/2026, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, rước lộc vào nhà, may mắn ngập lối, vàng bạc đầy nhà, giàu có chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
9 ngày liên tiếp (26/1-3/2/2026), 3 con giáp tài khoản nhảy số, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, cuối tháng tiền nặng trĩu túi

9 ngày liên tiếp (26/1-3/2/2026), 3 con giáp tài khoản nhảy số, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, cuối tháng tiền nặng trĩu túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 18h ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Đúng 18h ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
5 ngày cuối tháng 1 dương, 3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà, tình duyên thăng hạng

5 ngày cuối tháng 1 dương, 3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà, tình duyên thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, ngày 26/1/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà

Đúng 9h sáng mai, ngày 26/1/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/1/2026), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Cuối ngày hôm nay (25/1/2026), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài cho lộc phát tài, chốt đơn hàng liên tục, tài vận tỷ lệ thuận với vận may, giàu có ngút ngàn

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài cho lộc phát tài, chốt đơn hàng liên tục, tài vận tỷ lệ thuận với vận may, giàu có ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 7h sáng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 25/1/2026, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, rước lộc vào nhà, may mắn ngập lối, vàng bạc đầy nhà, giàu có chạm nóc

Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 25/1/2026, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, rước lộc vào nhà, may mắn ngập lối, vàng bạc đầy nhà, giàu có chạm nóc

Sau hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

9 ngày liên tiếp (26/1-3/2/2026), 3 con giáp tài khoản nhảy số, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, cuối tháng tiền nặng trĩu túi

9 ngày liên tiếp (26/1-3/2/2026), 3 con giáp tài khoản nhảy số, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, cuối tháng tiền nặng trĩu túi

Đúng 18h ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Đúng 18h ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người