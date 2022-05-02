5 con giáp được Thần Tài nhập ‘hộ khẩu’, tặng vali vàng rồng, đường đời trôi chảy, vạn sự hanh thông vào đầu tháng 5

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 22:29

Chúc mừng 5 con giáp may mắn vào đầu tháng 5 nhé!

5 con giáp được Thần Tài nhập ‘hộ khẩu’, tặng vali vàng rồng, đường đời trôi chảy, vạn sự hanh thông vào đầu tháng 5 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Tháng 5 bắt đầu cũng chính là lúc mà tuổi Tý bước vào giai đoạn may mắn và nhận được nhiều phước lành của thượng đế. Từ thời điểm này trở đi, những người tuổi Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ, công thành danh toại.

Đây là giai đoạn thăng hoa của tuổi Tý về sự nghiệp và đời sống tình cảm, các mối quan hệ giữa các cá nhân phát triển thuận lợi, công việc đặc biệt trôi chảy, làm việc gì cũng dễ dàng thành công.

Người tuổi Tý vốn rất thông minh, tài giỏi, biết nắm bắt cơ hội, một khi có quý nhân chỉ đường thì việc gì cũng thành, thậm chí có người còn thăng hoa viên mãn về mọi thứ.

Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ hoàn thành được mục tiêu được đề ra, có khi làm được điều mà mình không ngờ đến.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có trí tuệ xúc cảm cao, nhờ vậy mà họ có quan hệ tốt với quý nhân, và đương nhiên sự nghiệp cũng thăng tiến và giàu có.

Người tuổi Mùi cũng là người có chí cầu tiến, luôn kiên nhẫn với mọi thứ, không ngại thất bại, nhờ vậy mà cuộc sống sau này dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vang dội.

Bước vào tháng 5 này, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là trong công việc, họ sẽ đạt được thành quả bùng nổ. Ngoài ra, đường tài lộc suôn sẻ bất ngờ.

Thời gian này, tuổi Mùi thích hợp để đầu tư làm ăn, họ sẽ có quý nhân chiếu cố trong lĩnh vực này, đừng nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội làm giàu nào. Ngoài ra, nếu tìm được cơ hội giao lưu mở rộng quan hệ thì cứ nắm bắt, sớm muộn thì cũng thu hoạch được thành quả vượt trội.

Tuổi Tỵ

Bước vào tháng 5 này, tuổi Tỵ sẽ chính thức khổ tận cam lai, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, những ưu điểm mà họ đang có sẽ có lợi cho việc thăng quan tiến chức.

Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng trong thời gian qua, tuổi Tỵ nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Vận may về sự nghiệp trong thời gian tới thịnh vượng không ngờ, nếu biết phát huy hết trí tuệ và năng lực, làm việc có nề nếp, thì sẽ nhất định được đánh giá cao bởi cấp trên.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, cuộc sống từ giờ đến cuối năm sẽ thăng hoa từng ngày một, cuối năm có khả năng đổi đời, chuyện mua nhà mua xe chỉ trong tầm tay.

Tuổi Thân

Mặc dù năm nay tuổi Thân gặp phải vận hận 3 năm nhưng không việc gì phải quá lo lắng. Bước vào tháng 5 này, tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn ở nơi làm việc, dễ gặp được quý nhân quý trọng, có cơ hội được thăng chức tăng lương.

Ngoài ra, vận trình tài lộc của tuổi Thân cũng có nhiều khởi sắc. Đối với những người làm nghề sáng tạo thì sẽ đạt được thành công rực rỡ, dự án có dấu hiệu bùng nổ, được nhiều người biết đến.

Từ giai đoạn này đến cuối năm, có đôi lúc tuổi Thân sẽ phải đối mặt với một chút khó khăn nhưng không đáng kể, dù thế nào thì cuối năm nay cũng đổi đời, cuộc sống "lên hương" từ đây.

Tuổi Tuất

Tháng 5 này chính là tháng thăng hoa của những người tuổi Tuất. Đây là giai đoạn mà tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ, chẳng may gặp khó khăn cũng không sao vì được nhiều người giúp đỡ, mọi việc đều phát triển theo chiều hướng tốt, có tin vui.

Từ giai đoạn này trở đi, thu nhập và tiền bạc của tuổi Tuất cũng tăng lên đáng kể. Người tuổi Tuất vốn là những người thông minh, luôn khao khát để có được cuộc sống thượng lưu.

Vì vậy năm 2022 này chính là cơ hội tốt để tuổi Tuất thay đổi cục diện, trong tay không thiếu tiền bạc, được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình, sắp tới không giàu đời không nể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng