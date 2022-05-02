Tử vi thứ 3 (03/05/2022) của 12 con giáp: Mão cơ hội kinh doanh hiếm có, Tị đắm chìm vào hạnh phúc, Dậu chuẩn bị tâm lý đón nhận lời tỏ tình

Đây là lý do khiến mệnh chủ được rất nhiều người tin tưởng, được cấp trên giao phó nhiệm vụ quan trọng. Bạn có thể chỉ đạo mọi người thực hiện công việc theo đúng kế hoạch, đồng thời giúp đỡ được những người gặp phải khó khăn, bế tắc.

Tử vi 12 con giáp cho thấy sự xuất hiện của Tam Hợp, người tuổi Tý gây dựng được danh tiếng và sự tin tưởng trong tập thể nhờ có tác phong làm việc nghiêm túc và thái độ hòa nhã với tất cả mọi người. Bản mệnh chú ý hơn trong cách giao tiếp nên không gây mất lòng ai, ngoài ra còn có thể tạo được thiện cảm cho những người gặp mặt lần đầu tiên.

Thủy Thổ xung khắc, những chú Chuột cũng nên chú ý, quan tâm hơn đến gia đình của mình. Vợ chồng đồng thuận cũng là một trong những cách rất quan trọng để duy trì cuộc sống gia đình hài hòa. Chỉ cần bạn và người ấy có tiếng nói chung thì rất nhiều công việc tưởng chừng phức tạp cũng sẽ không quá khó khăn nữa.

Tử vi tuổi Sửu

Hôm nay cục diện Tương Phá báo hiệu về những rắc rối mà người tuổi Sửu có thể vấp phải trong ngày thứ 3. Bản mệnh nên đặc biệt cẩn trọng kẻo có kẻ ném đá giấu tay, khiến cho vận trình công danh sự nghiệp gặp nhiều nỗi lao đao, chịu nhiều oan ức dù bản thân không có lỗi lầm gì.

Ngày này, sự thiếu tập trung của những chú Trâu có thể gây ra những sai sót không đáng có để lại hậu quả nặng nề. Do đó, bạn cần phải hết sức cẩn trọng trong công việc, làm gì cũng phải kiểm tra lại kĩ càng trước sau để không ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân.

Ngày Thổ khí vượng gây ức chế tinh thần, người tuổi Sửu nếu không kiểm soát cảm xúc, để cơn nóng giận che mờ mắt sẽ dễ nói ra những lời gây tổn thương tới nửa kia, khiến tình cảm rạn nứt nghiêm trọng.

Tử vi tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Tam Hội tụ khí mang đến cho con giáp tuổi Dần nhiều may mắn trên con đường tình cảm. Người có đôi tìm lại được những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu, khám phá thêm nhiều điều mới lạ từ phía đối phương.

Người còn độc thân có cơ hội thoát kiếp cô đơn trong ngày hôm nay. Duyên phận đến rất bất ngờ mà không hề báo trước, bản mệnh chớ nên e ngại mà cố gắng nắm giữ cơ hội ngay khi có thể. Đừng quá khắt khe với đối phương cũng như với chính mình, ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc.

Cát thần Thiên Ấn cũng giúp đỡ phần nào cho vận trình sự nghiệp của những chú Hổ. Những sự cố bất ngờ khiến bản mệnh không khỏi bối rối, nhưng sau đó đã bình tĩnh và khôn khéo sử dụng tài năng của mình để giúp cho mọi chuyện tốt hơn, tình hình dần khả quan lên trông thấy.

Tử vi tuổi Mão

Hôm nay ngày Thìn Mão Tương Hại, tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để gây khó dễ cho người tuổi Mão. Kẻ xấu sẽ tìm mọi cách để gây khó khăn trên con đường thăng tiến, phát triển sự nghiệp của bạn, cần đề cao cảnh giác. Ngay cả những người thân tín nhất cũng không ngoại lệ.

Ngũ hành xung khắc còn có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến tình cảm lứa đôi của con giáp này. Bạn và nửa kia có thể xảy ra khắc khẩu. Dù nguyên nhân có xuất phát từ bất cứ điều gì thì bạn cũng không nên nổi khùng lên và nói những điều gây tổn thương đối phương, bởi tổn thương do lời nói gây ra có thể sẽ trở thành những vết sẹo khó lành.

Thực Thần đứng bóng nên vận trình tài lộc của những chú Mèo vô cùng hạnh thông rộng mở. Những người làm kinh doanh được hưởng lợi rất nhiều từ cát thần này, khi mà Thực Thần đem tới cho họ nhiều cơ hội làm ăn hiếm có.

Tử vi tuổi Thìn

Hôm nay Thìn - Thìn Tự Hình có thể là nguyên nhân khiến suy nghĩ của người tuổi Thìn rơi vào tình trạng bế tắc, hành sự lại do dự, thiếu quyết đoán. Đó là lý do bạn làm gì cũng có cảm giác trúc trắc, bất thuận mặc dù trên thực tế tình hình không hề xấu như bạn nghĩ.

Tuổi Thìn vốn suy nghĩ thoáng, lại biết lo liệu trước sau. Nhưng một khi tâm lý bị ảnh hưởng, bản mệnh lại trở nên cứng nhắc, bảo thủ, tự cho mình là đúng, không chịu nghe lời khuyên của mọi người xung quanh. Bạn đang tự tay đẩy bản thân vào những tình huống rắc rối mà không hay biết.

Ngày Thổ vượng ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của bản mệnh. Trong người bức bối khó chịu, cần kiềm chế rất nhiều để không nổi nóng với mọi người, gây tổn hại đến tâm trạng của bản thân và cả hòa khí xung quanh.

Tử vi tuổi Tị

Tử vi ngày mới cho biết Tỷ Kiên trợ lực, người tuổi Tỵ có thêm sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ để đưa ra những quyết định có lợi cho bản thân. Bạn nhận rõ những thế mạnh của bản thân và biết cách tận dụng những điều đó để làm lợi cho mình. Đường công danh nhờ vậy đang đà tăng tiến, công việc trôi chảy, điềm báo thăng tiến đang đến rất gần.

Chính sự quyết đoán và năng động tạo thêm nhiều cơ hội thành công cho người tuổi Tỵ. Đừng quá phụ thuộc vào ý kiến của những người xung quanh, chỉ nên tham khảo chứ đừng để mình bị lạc hướng bởi lời khuyên của những người đi trước.

Hỏa sinh Thổ, đôi lứa có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Tình cảm được cả hai bên nâng niu và trân trọng nên vô cùng vững chắc, những kỉ niệm đong đầy theo thời gian, bạn đắm chìm trong niềm hạnh phúc tưởng chừng như vô tận.

Tử vi tuổi Ngọ

Hôm nay Kiếp Tài hung thần khiến người tuổi Ngọ phải đau đầu vì vấn đề tiền bạc. Một phút mù quáng lỡ làng khiến bản mệnh hối hận không thôi khi tiền bạc trong túi lũ lượt ra đi. Tin người thái quá, bạn chưa xem xét kỹ càng, cân nhắc thiệt hơn đã vội đầu tư, tai họa khó lòng tránh nổi.

Nếu ngay từ đầu có thể giữ được sự tỉnh táo, bình tĩnh suy xét thì bạn đã không phải chịu kết cục hôm nay. Đây là một bài học đắt giá mà chắc chắn con giáp này không thể quên và luôn lấy đó để răn dạy bản thân về sau.

Điểm sáng duy nhất của những chú Ngựa đến từ phương diện tình cảm. Ngũ hành tương sinh giúp tình cảm riêng tư có khởi sắc, nhất là với người đang trong giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu. Hãy tranh thủ cơ hội này để tăng tiến mối quan hệ, cùng nhau xác định cụ thể hướng đi của hai người, có thể tính tới chuyện trăm năm nếu cảm thấy phù hợp.

Tử vi tuổi Mùi

Hôm nay Mùi Thìn Tương Hình nhắc nhở người tuổi Mùi nên chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình để tránh họa thị phi không đáng. Ai cũng có lúc mắc sai sót, bạn không nên lớn tiếng lên giọng chê bai, chỉ trích những sai sót nhất thời của người khác. Nếu không, đây sẽ trở thành nguyên nhân khiến mọi người xa lánh bạn.

Ngày này còn có sự xuất hiện của Thương Quan, những chú Dê cũng cần để ý những dấu hiệu mà hung thần này cảnh báo. Có thể thành tích tốt trong công việc của bạn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân nảy sinh ghen ghét, mong bạn phạm lỗi. Hãy để ý tới bất cứ ai tiếp cận để nịnh nọt mình.

Thổ khí quá vượng, bản mệnh cần chú ý hơn đến vấn đề tiêu hóa của mình, không nên ăn uống quá độ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là dạ dày. Chỉ khi có sức khỏe thì mới có thể thực hiện được lý tưởng của mình.

Tử vi tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Tam Hợp cục che chở và nâng đỡ nên vận trình của người tuổi Thân trong hôm nay càng ngày càng khởi sắc. Con giáp này có một ngày vô cùng thuận lợi về tình cảm. Nhân duyên tới nhanh và toàn là duyên lành, không những kết được bạn tốt, có thêm đối tác, khách hàng, đồng nghiệp mà bạn còn dễ dàng tìm thấy đối tượng khiến mình rung động.

Ngày này, những chú Khỉ có thể tận dụng những mối quan hệ thân thiết để hoàn thành công việc, tăng tiến tài chính và nghe ngóng thông tin để hoạch định tương lai. Khi cần thiết bản mệnh cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của những người này, yên tâm là họ sẽ không từ chối bạn đâu.

Điềm báo cho thấy tuổi Thân đang có lộc trong kinh doanh, buôn bán lắm đấy nhé, tất cả là nhờ Thiên Tài. Dù không coi nghề này là nghề chính nhưng bạn cũng có thể kiếm được thu nhập bất ngờ nhờ nhanh tay chớp lấy cơ hội hoặc được người khác chí đường dẫn lối, chung vốn làm ăn.

Tử vi tuổi Dậu

Hôm nay dưới sự che chở của Lục Hợp, người tuổi Dậu đón những bước tiến thuận lợi trong việc hợp tác làm ăn, nhất là ai đang kinh doanh tự do. Vấn đề tài chính không quá ảm đạm, miễn bạn có thể kiểm soát được công việc của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn khiến bạn muộn phiền nữa.

Tài thần nằm ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài hay khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh có thể tham khảo thêm hướng đi này cho mình để mọi việc thêm phần thuận lợi.

Ngày ngũ hành tương sinh, vận trình tình cảm cũng ngày càng khởi sắc, có thể bạn sẽ nhận được không chỉ một lời tỏ tình, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận bất ngờ đó nhé. Vợ chồng gắn bó bền chặt vì bao sóng gió đã vượt qua, cả hai tâm đầu ý hợp, có người còn đón tin vui về con cái.

Tử vi tuổi Tuất

Tử vi hôm nay tác động của cục diện Thìn Tuất Tương Xung, người tuổi Tuất có thể phải đương đầu với tình trạng thất thoát tiền bạc một cách đáng tiếc. Bản mệnh cần thận trọng với tất cả các khoản chi tiêu đồng thời quản lý tài sản thật tốt. Hạn chế cho vay mượn tiền nong, không đứng ra làm trung gian thế chấp cho người khác vay mượn để tránh các nguy cơ rủi ro.

Còn trong công việc, bạn cũng cần lưu ý thái độ và ngữ khí khi trao đổi với đồng nghiệp, tránh dùng những từ ngữ nặng nề, mang tính chỉ trích gay gắt, sẽ khiến mối quan hệ đồng nghiệp xấu đi. Phê bình cũng cần lựa chọn cách thức tế nhị, phù hợp và mang tính xây dựng, có như vậy mới giữ được hòa khí.

Ngày Thổ khí vượng, vấn đề sức khỏe cũng không thể chủ quan. Nếu bạn cứ giữ thói quen uống nhiều bia rượu, ăn đồ dầu mỡ lại sẵn tính nóng sẽ khiến gan, thận, dạ dày đều bị tổn thương, không chỉ mệt mỏi mà còn dẫn tới những bệnh nghiêm trọng. Cần bổ sung nước, rau xanh và trái cây thay vì những thực phẩm có hại kể trên.

Tử vi tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết hung tinh Thiên Quan tác động, người tuổi Hợi cần phải cẩn trọng với các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Trong công việc, những cạnh tranh về địa vị, lợi danh có thể biến những người tưởng chừng tốt với mình trở thành kẻ xấu. Bản mệnh không nên có tâm hại người, nhưng nếu không có tâm phòng người thì bản thân chính là người gặp bất lợi.

Ngày Thủy – Thổ xung khắc cũng gây không ít bất lợi cho đường tình duyên của con giáp này. Giữa bạn và người ấy nảy sinh mâu thuẫn, quan điểm trái ngược nên không tìm được tiếng nói chung. Đã vậy không ai chịu nhường ai, cả hai đều mong muốn đối phương làm theo ý mình, cuối cùng gây ra cãi vã.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

* Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.