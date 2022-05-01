Tử vi thứ 2 (02/05/2022) của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương được lên chức, Song Tử tìm được ý trung nhân qua mai mối, Nhân Mã nảy nhiều ý tưởng mới trong công việc

Tình cảm: Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Duyên số sắp đặt cho bạn và người ấy gặp nhau, nhưng muốn ở lại bên nhau lâu dài thì cần có sự nhẫn nhịn, thấu hiểu và bao dung. Người độc thân nhanh chóng tìm được ý trung nhân nhờ có đào hoa vượng nâng đỡ.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra tương đối hanh thông. Bạch Dương có đủ sự khôn khéo và thông minh để nhận ra hướng đi nào là tốt cho mình. Chòm sao này biết cách thể hiện năng lực tốt và nhiều khả năng sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Sức khỏe: Bạn bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe và dành thời gian cho việc thư giãn, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tâm trạng: Vui vẻ, lạc quan và dễ gần với các mối quan hệ xung quanh.

Kim Ngưu

Sự nghiệp: Công việc diễn ra không thực sự suôn sẻ. Kim Ngưu chủ quan và cứng nhắc, không chịu lắng nghe tiếp thu ý kiến từ người khác nên khó lòng tiến bộ được. Dù chòm sao này bỏ ra nhiều công sức và thời gian dành cho công việc thì kết quả sau cùng vẫn chưa thực sự xứng đáng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà và êm ấm. Tình cảm vợ chồng luôn được hoà thuận, mặn nồng khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ, ngưỡng mộ. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu quyết định đi tới hôn nhân.

Sức khỏe: Sức khỏe bình ổn nên không cần phải quá lo lắng quá nhiều tới tình trạng cơ thể mình trong ngày hôm nay.

Tâm trạng: Tràn đầy năng lượng sống và trở nên vui vẻ, hoà đồng hơn với mọi người.

Song Tử

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi. Sự thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt giúp chòm sao này vượt qua các khó khăn một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, tính cách tự cao tự đại vô hình trung lại cản trở con đường tiến thân của chòm sao này.

Tình cảm: Chuyện tình cảm tương đối tốt đẹp. Bạn và nửa kia đang trải qua những giây phút ngọt ngào, ấm êm mà tình yêu đem tới. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân nhờ sự mai mối của người thân.

Sức khỏe: Tình hình sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, bạn không nên chủ quan mà lơ là các biểu hiện thay đổi bất thường bên trong cơ thể.

Tâm trạng: Bạn tỏ ra tự cao, ngạo mạn và không xem ý kiến của ai ra gì.

Cự Giải

Sự nghiệp: Vận trình công việc diễn ra suôn sẻ và dễ dàng. Đây là cơ hội tốt để chòm sao này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học nghiên cứu. Cự Giải nên tận dụng thời cơ này để bắt tay thực hiện đam mê của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chút vấn đề phức tạp. Nếu như bạn mãi tính toán, hơn thua trong tình yêu thì e rằng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Người độc thân nên tập trung cho công việc hơn là nghĩ tới chuyện yêu đương lúc này.

Sức khỏe: tử vi khuyên bạn nên duy trì chế độ ăn uống khoa học và tăng cường tập luyện thể thao để có được một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

Tâm trạng: Vui vẻ và dường như không có điều gì có thể làm bạn thay đổi tâm trạng tích cực hiện tại.

Sư Tử

Sự nghiệp: Vận trình công việc diễn ra không thuận lợi. Lời nói thiếu suy nghĩ, hành động thiếu sáng suốt vô tình gây ra nhiều tai hoạ nghiêm trọng. Nếu như cảm thấy khó khăn vượt quá khả năng giải quyết của mình, chòm sao này đừng quên tìm tới sự giúp đỡ của những người thân yêu bên cạnh.

Tình cảm: Chuyện tình cảm không được vui vẻ. Bạn đứng giữa lựa chọn khó khăn, nhưng dù là quyết định nào thì cũng đều đem tới đau khổ, muộn phiền. Người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp vì mải mê với công việc.

Sức khỏe: Tình hình sức khỏe bất ổn. Tâm trạng không tốt ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ và chế độ sinh hoạt của bạn.

Tâm trạng: Nóng nảy, bướng bỉnh và liều lĩnh hơn trong ngày hôm nay.

Xử Nữ

Sự nghiệp: Vận trình công việc diễn ra tương đối dễ dàng. Một vài rắc rối phát sinh bất ngờ không thể làm khó được chòm sao này. Bạn có đủ sự tự tin, nhiệt huyết và ý chí cầu tiến, lại thêm vận may có cát tinh nâng đỡ nên con đường công danh sự nghiệp cũng trở nên rộng mở hơn.

Tình cảm: Chuyện tình cảm khởi sắc. Trải qua nhiều sóng gió và tranh cãi, người trong cuộc lại thêm thấu hiểu, bao dung cho nhau hơn. Hơn ai hết, Xử Nữ hiểu rằng tình yêu đích thực không đơn thuần chỉ đến từ sự chân thành, mà đó là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Sức khỏe: Sức khỏe sa sút do thói quen ăn uống không điều độ, lười tập luyện thể thao.

Tâm trạng: Suy nghĩ tích cực, lạc quan trong mọi phương diện cuộc sống.

Thiên Bình

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi. Sự thông minh, nhanh trí và tinh thần trách nhiệm cao giúp chòm sao này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bạn không quên xây dựng các kế hoạch cho tương lai và trau dồi tri thức, học hỏi kinh nghiệm từ mọi người xung quanh để tự tin hơn với con đường mình đã chọn lựa.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm. Chòm sao này có xu hướng thu mình và không muốn chia sẻ suy nghĩ với những người thân yêu bên cạnh. Điều này vô tình đẩy khoảng cách giữa bạn và người ấy mỗi ngày một thêm xa.

Sức khỏe: Sức khỏe diễn biến phức tạp do bạn chưa thích nghi tốt với môi trường, khí hậu và nguồn nước mới.

Tâm trạng: Nóng nảy, bốc đồng trong các quyết định quan trọng của cuộc sống.

Bọ Cạp

Sự nghiệp: Công việc diễn ra hung cát đan xen. Các kế hoạch đều đang diễn ra đúng như quỹ đạo mà bạn mong muốn. Tuy nhiên, chòm sao này không cân bằng tốt cảm xúc của mình và vô tình để sự tức giận, bốc đồng làm ảnh hưởng tới thành quả nhu nhặt sau cùng.

Tình cảm: Chuyện tình cảm không được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy thiếu đi sự tin tưởng, bao dung nhau nên dù tình cảm có lớn thì cũng khó được lâu bền. Người độc thân dù cố gắng nhiều nhưng vẫn chưa chinh phục được người mình yêu thương.

Sức khỏe: Tình hình sức khỏe có chút vấn đề, tránh sử dụng thức ăn nhanh cũng như các chất kích thích để cải thiện tình trạng cơ thể hiện tại.

Tâm trạng: Lơ là và bất cẩn trong công việc.

Nhân Mã

Sự nghiệp: Vận trình công việc diễn ra hanh thông. Nguồn năng lượng dồi dào đem đến cho chòm sao này cảm hứng sáng tạo bất tận, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hội hoạ. Cách thể hiện năng lực tài tình giúp chòm sao này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, con đường thăng tiến nhờ đó cũng rộng mở hơn.

Tình cảm: Chuyện tình cảm kém sắc. Mối quan hệ tình cảm giữa Nhân Mã và nửa kia thường phát sinh mâu thuẫn, cãi vã vì những lý do nhỏ nhặt. Những áp lực cuộc sống đôi khi cũng góp phần khiến không khí gia đình trở nên nặng nề, ngột ngạt hơn.

Sức khỏe: Tình hình sức khỏe gặp chút rắc rối, nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống, sinh hoạt và tăng cường thể dục thể thao để cải thiện tình hình hiện tại.

Tâm trạng: Hài lòng và chấp nhận những điều đang diễn ra trước mắt.

Ma Kết

Sự nghiệp: Vận trình công việc diễn ra thuận lợi. Ma Kết là người có đầu óc và khả năng phân tích vấn đề tốt, bạn cũng giỏi thích ứng trong các hoàn cảnh khác nhau. Bên cạnh đó, sự hậu thuẫn chắc chắn từ gia đình giúp cho chòm sao này có thêm niềm tin vào bản thân trên con đường thực hiện đam mê của mình.

Tình cảm: Chuyện tình cảm tương đối ổn định. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia trải qua muôn vàn sóng gió thì càng thêm yêu thương, tin tưởng lẫn nhau. Người độc thân đang có người thầm thương trộm nhớ, bạn nên cho đối phương cơ hội vì biết đâu đó là người cần tìm.

Sức khỏe: Thời tiết thay đổi thất thường khiến cơ thể không kịp thời thích nghi, bạn nên chú ý đề phòng các bệnh vặt như cảm sốt, đau đầu.

Tâm trạng: Tâm tình phấn chấn, lạc quan và hoà hợp với mọi người xung quanh.

Bảo Bình

Sự nghiệp: Công việc phát sinh một vài rắc rối bất ngờ. Bạn dùng sự điềm tĩnh và bản lĩnh vốn có để đối diện với các khó khăn trước mắt. Nếu muốn thành công, trước tiên chòm sao này cần phải có niềm tin vào bản thân, sau đó là kiên trì thực hiện chắc chắn từng mục tiêu đã đề ra.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Mặc dù thời gian dành cho đối phương không nhiều nhưng cả Bảo Bình và nửa kia đều biết bản thân cần phải làm gì để vun vén tình cảm hiện tại. Giữa các bạn luôn có sự sẻ chia, cảm thông, tin tưởng và bao dung.

Sức khỏe: Tình hình sức khỏe được cải thiện ít nhiều. Tâm tình tích cực, bạn biết cách quan tâm tới cơ thể mình hơn trước.

Tâm trạng: Bi quan, tự ti trở thành rào cản trong việc phát triển năng lực của mình.

Song Ngư

Sự nghiệp: Công việc diễn ra không thực sự thuận lợi. Chòm sao này trở nên nóng vội, bốc đồng hơn và khó tránh khỏi các quyết định sai lầm. Tuy nhiên, may mắn có quý nhân nâng đỡ nên mọi bước đi của bạn đều trở nên dễ dàng, suôn sẻ hơn bao giờ hết.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp rắc rối. Không khí gia đình luôn ở trong tình trạng căng thẳng khiến người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Người độc thân trở nên hồ đồ, mù quáng và mất phương hướng vào tình yêu hiện tại.

Sức khỏe: Tình hình sức khỏe gặp vấn đề bất lợi, khuyên bạn nên hạn chế các thói quen xấu như thức khuya, ăn uống không điều độ hiện tại.

Tâm trạng: Buồn chán, muộn phiền vì nhiều điều không nhưng mình mong muốn.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.