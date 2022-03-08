49 ngày tới con giáp được Thần Tài "đưa vào sổ đỏ", hốt tiền bỏ đầy túi, vận may đỏ chót, đứng dưới 1 người trên vạn người

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 08:18

Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Người làm công ăn lương đã đến lúc được tận hưởng thành quả của chính mình.

Tuổi Ngọ

49 ngày tới Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Người làm công ăn lương đã đến lúc được tận hưởng thành quả của chính mình.

Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan.

Trong tình cảm, người tuổi Ngọ đã có đôi tìm được sự đồng điệu về tâm hồn với đối phương. Người độc thân giữ được tinh thần lạc quan. Bạn tập trung cho công việc và chờ đợi đúng người đúng thời điểm.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trời sinh tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Con giáp này không ngại đối mặt với vất vả. Ngược lại, họ muốn trải qua thử thách, chông gai để rèn luyện bản thân mình tốt hơn.

49 ngày tới con giáp được Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', hốt tiền bỏ đầy túi, vận may đỏ chót, đứng dưới 1 người trên vạn người - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Người khác thế nào không biết, riêng người tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha. Họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công.

Trong 49 ngày tới Sửu được báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Người làm kinh doanh sẽ thu lời nhiều. May mắn sẽ đến với Sửu trên nhiều phương diện.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cũng có khả năng phát tài vào ngay trước thời điểm Trung thu, chẳng phải lo đến chuyện túng thiếu hay phải vay mượn người này, người nọ.

 

49 ngày tới, ngoài những khoản thu nhập chính thức hàng tháng, bản mệnh còn biết sắp xếp thời gian và nắm bắt cơ hội để tìm được những công việc làm thêm phù hợp với minh, mang lại nguồn thu nhập ngoài khá khả quan.

Trong thời điểm tài lộc có dấu hiệu phất lên thế này, bản mệnh không nên chần chừ, do dự để lỡ mất những cơ hội tốt. 

Người làm ăn, kinh doanh buôn may bán đắt, khách hàng lúc nào cũng ra vào nườm nượp khiến thu nhập tăng lên một cách nhanh chóng.

Những người muốn phát tài bằng nguồn thu nhập phụ thì phải chịu đánh đổi bằng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình, tuy nhiên, số tiền mà bạn nhận lại được cũng khá khả quan, đủ để thoải mái chi tiêu trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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