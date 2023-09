4 vật nhất định phải đặt ngay trong nhà dịp đầu năm để cả năm vượng tài vượng lộc

Có một câu nói gắn liền với tập tục của người Việt trong năm mới là “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Theo quan niệm xưa, muối là thứ chống tà ma, xua tan những điều xui rủi và mang vận may đến cho gia đình, đem theo cầu mong một năm tài lộc vượng phát.

Đây là lý do sáng mùng 1 Tết ở Hà nội vẫn sẽ thấy người rao bán muối, và nhiều người vẫn mua để lấy hên cho gia đình. Người bán thường sẽ đong một bát đầy tạo thành ngọn với quan niệm rằng sẽ mang tới sự ấm no, đầy đủ nhất cho gia đình người mua.

Vàng

Theo quan niệm ngày Tết, mùng 10 Tết là ngày vía Tài - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm ngày Tết, mùng 10 Tết là ngày vía Tài. Vì thế người mua vàng ngày này để cầu may, có một năm mới tiền bạc dồi dào. Và cũng tùy theo tài chính, quan niệm của từng người mà sẽ chọn mua vàng thế nào vào ngày đầu năm mới để cầu tài.

Bật lửa hoặc bao diêm

Người xưa quan niệm đầu năm mới mua lửa để đem may mắn, ấm cúng, tài lộc về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Người xưa quan niệm đầu năm mới mua lửa để đem may mắn, ấm cúng, tài lộc về nhà. Vì thế, nhiều người mua diêm, bật lửa cho người thân, hay tặng người xung quanh với lời chúc một năm an lành, gặp nhiều may mắn.

Đồ phong thủy

Mua hay đặt đồ vật phong thủy ngày đầu năm mới sẽ mang theo mong muốn tăng cường sinh khí, mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Đồ phong thủy là vật dụng may mắn được nhiều người ưa chuộng. Và tùy theo từng gia đình, tuổi và mệnh của gia chủ mà mua và bày trí những đồ phong thủy phù hợp. Mua hay đặt đồ vật phong thủy ngày đầu năm mới sẽ mang theo mong muốn tăng cường sinh khí, mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.