Công việc của người tuổi Thân khó mà tiến triển theo chiều hướng bạn không mong muốn. Điềm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết giữ mình tránh xa chuyện bao đồng.

Về sức khỏe , người tuổi Thân có thể gặp vấn đề trong tháng này do suy nghĩ quá nhiều về công việc. Hãy cân bằng giữa công việc và cuộc sống, lấy lại tinh thần tránh để ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trong những ngày này, cần giữ tinh thần và thể chất ổn định, sống khiêm nhường đoan trang, cấm kị sát sinh, hành lạc thái quá, nếu không sẽ tổn hao nguyên khí nghiêm trọng.

Tuổi Mão

Trên phương diện đầu tư, bản mệnh người tuổi Mão nên dừng lại ở một số hạng mục an toàn, càng mạo hiểm càng rủi ro cao. Đặc biệt là với những lời hứa hẹn về các khoản đầu tư lãi suất cao thì bản mệnh không nên vội vàng tin tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Những giao dịch tiền bạc lớn dễ gặp bất lợi, nên hạn chế tiến hành. Ngoài ra, có tiền lo mà giữ, cảnh giác đề phòng kẻ xấu lợi dụng vay mượn hoặc dụ dỗ làm điều sai trái, không chỉ khiến bản thân mà cả gia đình đều xui xẻo.

Về phương diện tình cảm, những này không phải là thời gian thuận lợi với người tuổi Mão. Có thể xuất hiện những rạn nứt trong tình cảm hoặc mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để có thể đương đầu với mọi rối ren, áp lực và muộn phiền, không để bản thân gục ngã trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này người tuổi Hợi mang trong mình khá nhiều tâm tư, suy nghĩ hay lo toan cuộc sống. Chính vì thế mà cơ thể có dấu hiệu suy nhược, tinh thần cũng thêm phần căng thẳng.

Tài vận giảm sút, trong tháng có thể phát sinh các khoản chi như ma chay hiếu hỷ, mua sắm sửa chữa đồ đạc. Bởi vậy cần chuẩn bị ngay từ đầu tháng cho mình một kế hoạch chi tiêu hợp lý.

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo