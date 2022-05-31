Đúng 12 giờ Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch): CHÍNH ẤN soi tỏ, những con giáp một bước giàu sang vinh hiển, phú quý hơn người, gánh tiền về nhà, của nả chất đống

Tâm linh - Tử vi 31/05/2022 19:20

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) năm Nhâm Dần 2022, những con giáp dưới đây nhận lộc bề trên nên làm việc gì cũng thuận lơi, hanh thông, tiền bạc luôn rủng rỉnh đầy ví.

Tuổi Tý

Đúng 12 giờ Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch): CHÍNH ẤN soi tỏ, những con giáp một bước giàu sang vinh hiển, phú quý hơn người, gánh tiền về nhà, của nả chất đống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Tý sinh ra đã có chỉ số IQ vượt trội, đầu óc thông minh, trí tuệ xúc cảm cao và năng lực xuất chúng. Đúng 12 giờ trưa Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), mối quan hệ giữa các cá nhân của tuổi Tý sẽ tốt đẹp, khách hàng như ý, tốt cho công việc kinh doanh. Nếu tuổi Tý biết nắm bắt cơ hội tốt và trau dồi bản thân thì của cải nhân lên gấp bội, lộc lá dồi dào.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý không có gì ngoài tiền và điều kiện đổi đời sau 12 giờ trưa ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), vận trình công danh của bạn phất lên như diều gặp gió, thu nhập ổn định hơn thời gian trước. Những vướng mắc của bạn cũng được giải quyết êm đẹp, không xảy ra bất cứ trở ngại nào quá lớn.

Tuổi Tuất

Đúng 12 giờ Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch): CHÍNH ẤN soi tỏ, những con giáp một bước giàu sang vinh hiển, phú quý hơn người, gánh tiền về nhà, của nả chất đống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là những người trầm tính và nghiêm túc. Họ không dành thời gian làm những việc vô nghĩa mà chú tâm vào suy nghĩ, lên kế hoạch chi tiết cho cuộc sống để mỗi hành động của mình đều đạt hiệu quả tốt.

Đúng 12 giờ trưa Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), con giáp tuổi Tuất có vận khí ngày càng mạnh mẽ, dành được những cơ hội tuyệt vời để phát triển. Rất có thể, con giáp tuổi Tuất sẽ thành công trong công việc làm ăn trong tháng này.

Dù họ kinh doanh ở lĩnh vực nào thì cũng phát triển rất khá. Con giáp tuổi Tuất cũng làm hết mình để đạt được mục tiêu, không phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của người yêu.

Kể từ ngày Tết Đoan Ngọ đến cuối năm, có thể người tuổi Tuất cũng có được sự kiện trọng đại trong cuộc đời, thoát kiếp FA.

Tuổi Sửu

Đúng 12 giờ Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch): CHÍNH ẤN soi tỏ, những con giáp một bước giàu sang vinh hiển, phú quý hơn người, gánh tiền về nhà, của nả chất đống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó. Họ cũng là người tự lập, không thích nhờ cậy đến ai và cũng không muốn gây rắc rối cho người khác. Con giáp này còn được biết đến với tính cách kiên trì, không vì khó khăn gian khổ mà ngại ngần, chùn bước.

Sách tử vi tiên đoán, đúng 12 giờ trưa ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) con giáp tuổi Sửu gặp hung tinh chiếu mệnh nên công việc của họ gặp nhiều khó khăn hoặc chỉ cầm chừng. Con giáp này dù có cố gắng nhưng vẫn không được ghi nhận. Từ sau ngày Tết Đoan Ngọ, con giáp tuổi Sửu được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc, sự nghiệp.

Người tuổi Sửu cũng nhận được không ít cơ hội thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này có tài phú ngất trời, tiền vào nhiều như nước.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 12 giờ trưa mai (thứ Tư, 1/6/2022): TOP 3 con giáp đi một bước gặp quý nhân, tiến hai bước giẫm trúng hố vàng gánh tiền bạc tỷ, thần tài nâng đỡ, cuộc sống giàu sang phú quý hưởng phúc trọn đời

Đúng 12 giờ trưa mai (thứ Tư, 1/6/2022): TOP 3 con giáp đi một bước gặp quý nhân, tiến hai bước giẫm trúng hố vàng gánh tiền bạc tỷ, thần tài nâng đỡ, cuộc sống giàu sang phú quý hưởng phúc trọn đời

Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ có muôn vàn may mắn, quý nhân tương trợ khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa 1/6/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tết đoan ngọ

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 45 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 35 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 20 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới