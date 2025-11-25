4 ngày cuối tháng 11 từ 26/11 đến 30/11: 3 con giáp tiền vô như nước, may mắn bám gót, ngồi không hưởng phước, sống không lo nghĩ

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, trong tháng 11/2025, tuổi Tỵ có nhiều biến động trong công việc, đặc biệt với những ai đang trong quá trình chuyển việc, đàm phán hoặc triển khai dự án mới. Sự thay đổi này tuy mang đến thử thách ban đầu, nhưng nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì sẽ chuyển hóa thành bước ngoặt tích cực.

Chuyện tình cảm trong tháng này có phần trắc trở. Người đang yêu dễ xảy ra tranh cãi do bất đồng trong định hướng tương lai hoặc sự can thiệp từ người thứ ba. Người đã lập gia đình cần dành thời gian lắng nghe và hỗ trợ đối phương trong giai đoạn khó khăn. Sự kiên nhẫn và bao dung sẽ là chìa khóa giúp tuổi Tỵ duy trì sự ổn định trong tình cảm tháng này.

Tuổi Dậu sở hữu trí tuệ sắc bén, tinh thần kỷ luật và ý chí tiến thủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì quá cầu toàn và kỳ vọng cao vào bản thân, thời trẻ họ thường tự tạo áp lực rất lớn. Công việc dù cố gắng đến đâu cũng chưa được ghi nhận đúng mức, đôi khi còn bị hiểu lầm vì tính cách thẳng thắn, nói thật lòng không khéo.Nhưng chính những va vấp ấy đã tôi luyện nên một tuổi Dậu bản lĩnh, khôn ngoan và sắc sảo hơn. Sang tuổi trung niên, cơ hội tốt liên tiếp gõ cửa.

Nhờ nỗ lực không ngừng và khả năng nắm bắt thời cơ nhạy bén, họ dễ đạt được những bước ngoặt lớn thăng tiến nhanh chóng, tăng lương đáng kể, thậm chí làm chủ doanh nghiệp riêng. Giỏi quản lý tài chính, sống có kế hoạch, tuổi Dậu càng về sau càng giàu có, ổn định.

Về tình cảm, khi đã trưởng thành, họ biết tiết chế cái tôi, biết nhường nhịn để giữ hòa khí. Hôn nhân vì thế rất bền vững, càng về già càng hạnh phúc, con cháu quây quần sum vầy đông đúc.Tuổi Dậu càng già càng giàu có, càng lớn càng hiển vinh.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có một ngày cực kỳ vượng phát trên mọi phương diện. Nhờ gặp ngày tam hợp, bạn làm gì cũng thuận lợi, dễ gặp quý nhân giúp đỡ và nhận được sự hỗ trợ từ những mối quan hệ tốt đẹp đã vun đắp từ trước.

Ngày này tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Ngọ hãy tiếp tục phát huy sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Duy trì thái độ tích cực, chân thành sẽ giúp bạn luôn nhận được sự giúp đỡ khi cần. Ngoài ra, hãy dành thời gian tận hưởng những khoảnh khắc yêu thương bên người bạn đời hoặc người đang tìm hiểu, bởi vận tình cảm hôm nay rất hanh thông.

Công việc: Công việc vô cùng thuận lợi nhờ quý nhân chỉ đường dẫn lối. Bạn triển khai việc gì cũng đạt kết quả tốt. Sự khéo léo và tinh thần tích cực giúp bạn ghi điểm mạnh mẽ trong môi trường làm việc.

Tình cảm: Các cặp đôi tận hưởng nhiều phút giây ấm áp bên nhau. Người độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ người phù hợp nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh.

Tài lộc: Bạn biết tận dụng thời cơ đúng lúc nên tiền bạc thu về dồi dào. Việc chi tiêu hôm nay khá thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều.

Sức khỏe: Tinh thần tốt giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng. Chỉ cần duy trì lối sống lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý.

