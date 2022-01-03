4 nét tướng đàn ông là ‘CHÚA SỢ VỢ’, luôn sống với tôn chỉ ‘đội vợ lên đầu trường sinh bất lão’

Theo nhân tướng học, đàn ông có 4 nét tướng này thường rất sợ vợ và luôn xem vợ là nhất. Thậm chí, có những người đàn ông còn sống với tôn chỉ ‘đội vợ lên đầu trường sinh bất lão’.

Lông mày rậm, phần đuôi lông mày rủ xuống

Những người đàn ông có lông mày rậm, phần đuôi lông mày rủ xuống thường có tính cách mạnh mẽ, gan góc và bản lĩnh, tuy nhiên họ lại sống vô cùng tình cảm. Trong xã hội, những người đàn ông như thế này không bao giờ chịu luồn cúi trước ai, tuy nhiên đây lại là hình mẫu của người đàn ông gia đình điển hình.

Khi về nhà, những người đàn ông này tôn trọng vợ con, chăm sóc chu đáo, biết lắng nghe vợ. Ưu điểm là họ biết vợ con quan trọng hơn lời đàm tiếu bên ngoài, không hề cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn rất tự hào về điều này. Đây chính là bí quyết giúp họ gìn giữ hạnh phúc hôn nhân.

Gò má đầy đặn

Gò má đầy đặn là nét tướng được nhiều chị em yêu thích. Trong cuộc sống, những người đàn ông này rất điềm đạm, giỏi giang, thậm chí có tài quản lý và rất giỏi kiếm tiền. Trong cuộc sống gia đình, họ lại cực kỳ có trách nhiệm trong hôn nhân, luôn coi gia đình là số một, đặt mục tiêu tôn trọng vợ lên trên hết.

Trong cuộc sống gia đình, đàn ông cò gò má cao cực kỳ có trách nhiệm trong hôn nhân, luôn coi gia đình là số một, đặt mục tiêu tôn trọng vợ lên trên hết. Ảnh minh họa: Internet

Sống mũi và sơn căn thấp

Ngược lại với những người đàn ông sống mũi cao, thể hiện bản thân là người hướng ngoại, quyết đoán, mạnh mẽ thì những người đàn ông sống mũi thấp lại thường hướng nội, sống nhẹ nhàng, tình cảm. Trong cuộc sống gia đình, họ ngại va chạm, tranh cãi, vì thế sẽ thường nhường nhịn vợ mình hơn.

Tai lật vành

Những người có tướng tai này thường là chịu qua gian khổ khi nhỏ, thành công nhờ chính bản thân chứ không được ai khác hỗ trợ. Những người như vậy thường rất bản lĩnh, mạnh mẽ, có sự vững vàng. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình, họ lại vô cùng tình cảm, ít khi cãi vã với vợ vì những chuyện nhỏ nhặt không cần thiết.

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