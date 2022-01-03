4 nét tướng đàn ông là ‘CHÚA SỢ VỢ’, luôn sống với tôn chỉ ‘đội vợ lên đầu trường sinh bất lão’

Tâm linh - Tử vi 03/01/2022 06:45

Theo nhân tướng học, đàn ông có 4 nét tướng này thường rất sợ vợ và luôn xem vợ là nhất. Thậm chí, có những người đàn ông còn sống với tôn chỉ ‘đội vợ lên đầu trường sinh bất lão’.

Lông mày rậm, phần đuôi lông mày rủ xuống

Những người đàn ông có lông mày rậm, phần đuôi lông mày rủ xuống thường có tính cách mạnh mẽ, gan góc và bản lĩnh, tuy nhiên họ lại sống vô cùng tình cảm. Trong xã hội, những người đàn ông như thế này không bao giờ chịu luồn cúi trước ai, tuy nhiên đây lại là hình mẫu của người đàn ông gia đình điển hình.

Khi về nhà, những người đàn ông này tôn trọng vợ con, chăm sóc chu đáo, biết lắng nghe vợ. Ưu điểm là họ biết vợ con quan trọng hơn lời đàm tiếu bên ngoài, không hề cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn rất tự hào về điều này. Đây chính là bí quyết giúp họ gìn giữ hạnh phúc hôn nhân.

Gò má đầy đặn

Gò má đầy đặn là nét tướng được nhiều chị em yêu thích. Trong cuộc sống, những người đàn ông này rất điềm đạm, giỏi giang, thậm chí có tài quản lý và rất giỏi kiếm tiền. Trong cuộc sống gia đình, họ lại cực kỳ có trách nhiệm trong hôn nhân, luôn coi gia đình là số một, đặt mục tiêu tôn trọng vợ lên trên hết.

4 nét tướng đàn ông là ‘CHÚA SỢ VỢ’, luôn sống với tôn chỉ ‘đội vợ lên đầu trường sinh bất lão’ - Ảnh 1
Trong cuộc sống gia đình, đàn ông cò gò má cao cực kỳ có trách nhiệm trong hôn nhân, luôn coi gia đình là số một, đặt mục tiêu tôn trọng vợ lên trên hết. Ảnh minh họa: Internet

Sống mũi và sơn căn thấp

Ngược lại với những người đàn ông sống mũi cao, thể hiện bản thân là người hướng ngoại, quyết đoán, mạnh mẽ thì những người đàn ông sống mũi thấp lại thường hướng nội, sống nhẹ nhàng, tình cảm. Trong cuộc sống gia đình, họ ngại va chạm, tranh cãi, vì thế sẽ thường nhường nhịn vợ mình hơn.

Tai lật vành

Những người có tướng tai này thường là chịu qua gian khổ khi nhỏ, thành công nhờ chính bản thân chứ không được ai khác hỗ trợ. Những người như vậy thường rất bản lĩnh, mạnh mẽ, có sự vững vàng. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình, họ lại vô cùng tình cảm, ít khi cãi vã với vợ vì những chuyện nhỏ nhặt không cần thiết.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Phụ nữ có nốt ruồi ở ‘vùng cấm địa’, 3 vị trí mang đến vận may ngất trời, tài lộc hanh thông, 2 vị trí mệnh khổ cả đời vất vả

Phụ nữ có nốt ruồi ở ‘vùng cấm địa’, 3 vị trí mang đến vận may ngất trời, tài lộc hanh thông, 2 vị trí mệnh khổ cả đời vất vả

Xem nốt ruồi ở ‘vùng cấm địa’ của phụ nữ cũng có thể đoán biết vận mệnh của bản thân đấy chị em à. Nếu nốt ruồi nằm ở 3 vị trí này thì bản mệnh may mắn vô cùng, tài lộc hanh thông, còn ở 2 vị trí này mệnh khổ, cả đời vất vả.

Xem thêm
Từ khóa:   nét tướng đàn ông nét tướng đàn ông sợ vợ đàn ông sợ vợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 55 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 25 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 24 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'