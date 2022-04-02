4 kiểu bàn tay của người phụ nữ giàu sang, chỉ cần có một điểm cả đời sung túc gia đạo hưng vượng

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 17:10

Theo quan điểm của nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 4 đặc điểm sau ở bàn tay cuộc đời sẽ giàu sang, sung túc.

Bàn tay đầy đặn, mềm mại

Đa số bàn tay phụ nữ đều gầy guộc, chai sạn do có biết bao thứ phải lo, nhất là chuyện bếp núc cho gia đình. Nhưng nếu ai bàn tay đầy đặn thì chứng tỏ cuộc sống no đủ, có kẻ hầu người hạ. Bàn tay mà mềm mại thì cho thấy biết yêu bản thân, chăm sóc da rất tốt, nên người bạn đời cũng sẽ biết thương hoa tiếc ngọc, yêu chiều cả đời đấy ạ.

4 kiểu bàn tay của người phụ nữ giàu sang, chỉ cần có một điểm cả đời sung túc gia đạo hưng vượng - Ảnh 1

Lòng bàn tay hồng hào

Đây là dấu hiệu người phụ nữ thông minh, sắc sảo lại biết yêu thương, giúp đỡ mọi người. Thế nên, nhìn bàn tay họ như tỏa hào quang, do tích được nhiều công đức. Và kết quả của sự cho đi nhận lại là khi họ gặp khó khăn, liền có quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, kiếm được nhiều tiền.

Ngón tay đeo nhẫn dài

 

Trong thuật xem chỉ tay, xem tay nếu ai đó sở hữu ngón tay đeo nhẫn dài hơn bình thường và trông như bằng ngón giữa thì xác định người này rất tài giỏi, thông minh và có năng lực. Trong cuộc sống, bất kể làm việc gì, họ cũng dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

 

4 kiểu bàn tay của người phụ nữ giàu sang, chỉ cần có một điểm cả đời sung túc gia đạo hưng vượng - Ảnh 2

Họ là những người biết kiếm tiền, bên cạnh sự may mắn, những người này còn rất chăm chỉ, siêng năng, và sẽ tạo được thành tựu đáng mong chờ. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người này một khi có cơ ngơi vững chắc thì sẽ xưng hùng xưng bá ở mọi mặt trận.

 

Đặc biệt, phụ nữ sở hữu đặc điểm này thì không những được mọi người ngưỡng mộ và bản thân họ cũng đạt được nhiều điều mình mong ước, hậu vận họ sẽ có được cuộc sống ấm no đủ đầy, tình tiền viên mãn.

 

Chỉ tay trên bàn tay rõ ràng, đậm nét

Phụ nữ sở hữu tướng tay này trọn đời phú quý, không chỉ đem lại giàu có cho bản thân mà còn giúp gia đạo hưng vượng.

Trong nhân tướng học, những đường chỉ tay luôn phản ánh được cuộc sống giàu sang của một người. Đối với những người sở hữu các đường chỉ tay đậm thì xác định đây là những người tài năng, thông minh, có tính cách hướng ngoại và đương nhiên sẽ giàu có trong tương lai.

4 kiểu bàn tay của người phụ nữ giàu sang, chỉ cần có một điểm cả đời sung túc gia đạo hưng vượng - Ảnh 3

Người có đường chỉ tay đậm và rõ ràng thường có cuộc đời thăng trầm. Nhưng dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, khi đã vượt qua chắc chắn họ sẽ thăng hoa không ai sánh bằng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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