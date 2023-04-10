4 con giáp sinh ra đã có tố chất LÃNH ĐẠO, ưu tú hơn người, 'CẦM QUÂN' trăm trận trăm thắng

Chuột là con vật về đích đầu tiên nên cũng là con vật đứng đầu trong 12 con giáp, mang phong thái của người lãnh đạo. Người tuổi Tý cũng là những người nhanh nhẹn, tháo vát trong công việc, được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao.

Tuổi Tý nhìn có vẻ hiền lành, vui vẻ nhưng thực chất lại rất nóng tính, kín kẽ và không thích chia sẻ, họ có trong mình sự sáng tạo, khả năng tính toán nhưng lại không hợp với những công việc liên quan đến nghệ thuật và chính trị.

Người tuổi Tý thường tinh khôn, nhanh nhẹn hơn so với các tuổi khác. Trong tử vi tuổi Tý được gọi là Dương Thủy là sự kết hợp của sự cứng rắn, cương quyết nhưng vẫn có phần mềm dẻo, linh hoạt.

Tuổi Tý sẽ hợp với người tuổi Sửu và tuổi Thìn, có thể kết hợp làm ăn và hôn nhân. Nên tránh xa việc kết đôi với người tuổi Thân, tuổi Ngọ, nếu trong làm ăn chỉ có 2 người tuổi Tý mới có thể làm ăn lâu bền.

Tuổi Dần

Cùng với sư tử, hổ cũng được coi là biểu tượng của chúa sơn lâm, ông vua của núi rừng. Tương tự, những người tuổi Dần có nét oai phong lẫm liệt và khí chất không chịu khuất phục trước bất cứ ai hay nghịch cảnh. Họ cứng đầu, ngạo mạn nhưng vô cùng cứng cỏi, hiên ngang và dũng cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Đa số các lãnh đạo tuổi Dần đều nhận được sự ngưỡng mộ và nể trọng của nhiều người. Trong công việc lẫn đời sống thường ngày, những ai cầm tinh con Hổ cũng đều có xu hướng tự mình quyết định, và thích dẫn dắt người khác làm theo ý mình. Sự quyết đoán, độc lập, tài năng của họ chính là chìa khóa đưa họ đến thành công và quyền lực.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn lao thẳng vào các dự án hay những vấn đề khác với tinh thần của người đi tiên phong. Họ thường không bận tâm tới những người cũng đang theo đuổi mục tiêu đó hay những kẻ đang mưu tính sau lưng họ.

Là tuýp người ưa quyền hành và thường tạo ra những luật của riêng họ, không ưa sự câu thúc. Họ thích tự mình gánh vác công việc và thúc đẩy người khác. Luôn giúp đỡ người khác mà lại từ chối sự giúp đỡ của người khác với mình do lòng kiêu hãnh quá cao. Dù luôn là trung tâm thu hút sự chú ý nhưng họ lại có khuynh hướng cô độc và dễ bị stress khi cuộc sống trở nên khó khăn.

Chăm chỉ và hào phóng, người tuổi thìn hoàn toàn đáng tin cậy và trung thành trong tình cảm, tình bạn. Họ thích sự náo nhiệt và những điều bất ngờ mới lạ. Khi nóng giận họ có thể bùng phát nhưng sau đó có thể quên ngay.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, trên thực tế tính cách của người tuổi Dậu và người tuổi Sửu có nhiều nét tương đồng, chẳng hạn như họ sống khiêm tốn, không khoa trương.

Họ cũng không thích bộc lộ mọi thứ ra ngoài. Ngoài ra, con giáp tuổi Dậu và tuổi Sửu quan tâm đến giá trị cá nhân và việc nâng cao nội hàm cá nhân. Vì vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc người tuổi Dậu trong mắt người khác luôn là người hướng nội, điềm tĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Nói cách khác, những người sinh năm Dậu thường nói ít, làm nhiều, không thích ba hoa, phóng đại. Họ chăm chỉ làm việc, học tập để nâng cao năng lực của bản thân. Họ sở hữu nhiều yếu tố để trở thành nhà lãnh đạo giỏi.

Con giáp này tự giác, nghiêm khắc và có nhiều phẩm chất khác. Chính vì vậy, họ có thể dẫn dắt đội nhóm của mình đạt được những thành công đúng như mong đợi.

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.