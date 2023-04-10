4 con giáp sinh ra đã có tố chất LÃNH ĐẠO, ưu tú hơn người, 'CẦM QUÂN' trăm trận trăm thắng

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 09:57

Sinh ra đã được Trời Phật ưu ái, 4 con giáp này sớm muộn cũng trở thành sếp lớn, người người nể phục.

Tuổi Tý

Chuột là con vật về đích đầu tiên nên cũng là con vật đứng đầu trong 12 con giáp, mang phong thái của người lãnh đạo. Người tuổi Tý cũng là những người nhanh nhẹn, tháo vát trong công việc, được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao.

Người tuổi Tý thường tinh khôn, nhanh nhẹn hơn so với các tuổi khác. Trong tử vi tuổi Tý được gọi là Dương Thủy là sự kết hợp của sự cứng rắn, cương quyết nhưng vẫn có phần mềm dẻo, linh hoạt.

4 con giáp sinh ra đã có tố chất LÃNH ĐẠO, ưu tú hơn người, 'CẦM QUÂN' trăm trận trăm thắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý nhìn có vẻ hiền lành, vui vẻ nhưng thực chất lại rất nóng tính, kín kẽ và không thích chia sẻ, họ có trong mình sự sáng tạo, khả năng tính toán nhưng lại không hợp với những công việc liên quan đến nghệ thuật và chính trị.

Tuổi Tý sẽ hợp với người tuổi Sửu và tuổi Thìn, có thể kết hợp làm ăn và hôn nhân. Nên tránh xa việc kết đôi với người tuổi Thân, tuổi Ngọ, nếu trong làm ăn chỉ có 2 người tuổi Tý mới có thể làm ăn lâu bền.

Tuổi Dần

Cùng với sư tử, hổ cũng được coi là biểu tượng của chúa sơn lâm, ông vua của núi rừng. Tương tự, những người tuổi Dần có nét oai phong lẫm liệt và khí chất không chịu khuất phục trước bất cứ ai hay nghịch cảnh. Họ cứng đầu, ngạo mạn nhưng vô cùng cứng cỏi, hiên ngang và dũng cảm.

4 con giáp sinh ra đã có tố chất LÃNH ĐẠO, ưu tú hơn người, 'CẦM QUÂN' trăm trận trăm thắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đa số các lãnh đạo tuổi Dần đều nhận được sự ngưỡng mộ và nể trọng của nhiều người. Trong công việc lẫn đời sống thường ngày, những ai cầm tinh con Hổ cũng đều có xu hướng tự mình quyết định, và thích dẫn dắt người khác làm theo ý mình. Sự quyết đoán, độc lập, tài năng của họ chính là chìa khóa đưa họ đến thành công và quyền lực.

Tuổi Thìn

4 con giáp sinh ra đã có tố chất LÃNH ĐẠO, ưu tú hơn người, 'CẦM QUÂN' trăm trận trăm thắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn lao thẳng vào các dự án hay những vấn đề khác với tinh thần của người đi tiên phong. Họ thường không bận tâm tới những người cũng đang theo đuổi mục tiêu đó hay những kẻ đang mưu tính sau lưng họ.

Là tuýp người ưa quyền hành và thường tạo ra những luật của riêng họ, không ưa sự câu thúc. Họ thích tự mình gánh vác công việc và thúc đẩy người khác. Luôn giúp đỡ người khác mà lại từ chối sự giúp đỡ của người khác với mình do lòng kiêu hãnh quá cao. Dù luôn là trung tâm thu hút sự chú ý nhưng họ lại có khuynh hướng cô độc và dễ bị stress khi cuộc sống trở nên khó khăn.

Chăm chỉ và hào phóng, người tuổi thìn hoàn toàn đáng tin cậy và trung thành trong tình cảm, tình bạn. Họ thích sự náo nhiệt và những điều bất ngờ mới lạ. Khi nóng giận họ có thể bùng phát nhưng sau đó có thể quên ngay.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, trên thực tế tính cách của người tuổi Dậu và người tuổi Sửu có nhiều nét tương đồng, chẳng hạn như họ sống khiêm tốn, không khoa trương.

Họ cũng không thích bộc lộ mọi thứ ra ngoài. Ngoài ra, con giáp tuổi Dậu và tuổi Sửu quan tâm đến giá trị cá nhân và việc nâng cao nội hàm cá nhân. Vì vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc người tuổi Dậu trong mắt người khác luôn là người hướng nội, điềm tĩnh.

4 con giáp sinh ra đã có tố chất LÃNH ĐẠO, ưu tú hơn người, 'CẦM QUÂN' trăm trận trăm thắng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nói cách khác, những người sinh năm Dậu thường nói ít, làm nhiều, không thích ba hoa, phóng đại. Họ chăm chỉ làm việc, học tập để nâng cao năng lực của bản thân. Họ sở hữu nhiều yếu tố để trở thành nhà lãnh đạo giỏi.

Con giáp này tự giác, nghiêm khắc và có nhiều phẩm chất khác. Chính vì vậy, họ có thể dẫn dắt đội nhóm của mình đạt được những thành công đúng như mong đợi.

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Cuối tháng 4/2023: 4 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, LÊN ĐỜI trong tích tắc, tiền tài dư dả, gia đạo bình an, ai độc thân thì tìm được nửa kia của đời mình

Cuối tháng 4/2023: 4 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, LÊN ĐỜI trong tích tắc, tiền tài dư dả, gia đạo bình an, ai độc thân thì tìm được nửa kia của đời mình

Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tháng 4/2023 sẽ có 3 con giáp một bước thành đại gia, giàu có hơn người, tài vận chạm đỉnh, gia đình ấm êm hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp 2023 con giáp lãnh đạo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời