4 con giáp nào ĐỎ nhất Rằm tháng 6 âm lịch: Trên có Thần Tài - Phật Bà che chở, dưới có quý nhân dẫn đường?

Nhắc đến con giáp phát tài trong Rằm tháng 6 âm lịch này chắc chắn không thể bỏ qua người tuổi Thìn. Bản mệnh sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu và đón được cơn mưa tài lộc.

Bản mệnh là người chăm chỉ, chịu khó lại cần mẫn, thật thà nhẫn nại, nên mọi việc đều vô cùng suôn sẻ. Bạn sẽ sớm nhận được khoản lương thưởng hậu hĩnh xứng đáng với thái độ nghiêm túc của mình.

Những người làm kinh doanh được hưởng lợi hơn cả, khi mà cát thần đem tới cho họ nhiều cơ hội làm ăn hiếm có. Thế nhưng điều đó không có nghĩa người làm công ăn lương không có chút tin vui nào đâu.

Bản mệnh vốn là người tài năng và cần phải phát huy hết các khả năng của mình đang có. Đừng ngại ngùng thể hiện những điều mà mình có tài nhất và khiến cấp trên có cái nhìn khác về tuổi Thìn. Tuổi Thìn thường có quý nhân phù trợ bạn để mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Thật tuyệt vời khi Rằm tháng 6 âm lịch xuất hiện Tam hợp bảo trợ giúp người tuổi Mão có cơ hội thăng tiến tốt, công danh sự nghiệp rộng mở. Bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và dễ nhận được sự tin tưởng của cấp trên.

Với những người đang chưa có việc làm thì đây là thời điểm tốt để họ nhận công việc mới, tiếp xúc với môi trường mới. Những người đang có ý định chuyển việc cũng nhận được khá nhiều lời mời.

Người làm kinh doanh cũng sẽ buôn may bán đắt. Hàng hóa của họ tháng này bán chạy hơn tháng trước do có nhiều kênh bán hàng hơn.

Trong khi đó, những người tuổi Mão có dự định đầu tư kinh doanh thì cũng có cơ hội tốt để sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi của mình. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ nên cũng thu về thành quả xứng đáng. Sự nghiệp thành công giúp con giáp này có tinh thần thoải mái, phấn chấn chứ không căng thẳng như thời gian trước đây nữa.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Nửa cuối năm 2022, tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Khác với những tháng đầu năm, công việc tới tay còn hỏng, 6 tháng cuối năm, vận may liên tục tới tay những người tuổi Hợi.

Vào Rằm tháng 6 âm lịch này, do được quý nhân giúp đỡ nên con giáp này có được vô số thời cơ có lợi. Thời gian đầu năm, tình hình tài chính của người tuổi Hợi tiến triển chậm chạp nhưng đến cuối năm đã có thể tích lũy một số tiền khổng lồ trong tài khoản.

Chỉ cần luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn tuổi Hợi sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Đặc biệt, khi càng về giai đoạn cuối năm, thì người tuổi Hợi càng thăng quan phát tài. Nếu có những dự định mới về làm ăn kinh doanh thì thời gian này có thể dần tính bởi bạn đang có sao chiếu mệnh khá tốt.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Rằm tháng 6 âm lịch là thời điểm tuổi Dậu bứt phá mạnh mẽ trên phương diện tài lộc. Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bản mệnh đi trong thời điểm này sẽ cực kỳ hạnh thông, con giáp này gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước.

Dưới sự che chở của cát thần, con giáp này đón những bước tiến thuận lợi trong việc hợp tác làm ăn, nhất là ai đang kinh doanh tự do. Vấn đề tài chính không quá ảm đạm, miễn bạn có thể kiểm soát được công việc của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn khiến bạn muộn phiền nữa.

Ngoài ra, được Tam Hợp cục che chở nên người tuổi Dậu sẽ có được khoảng thời gian ngọt ngào bên những người thân yêu. Hạnh phúc ngập tràn khiến bạn chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì khác nữa trong lúc này. Hãy sử dụng thời gian này thật tốt để chăm sóc và yêu thương người ấy nhiều hơn. Người độc thân mở rộng đường tình duyên.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm