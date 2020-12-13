4 con giáp khai xuân với tài lộc đầy nhà, được sao may mắn chiếu mệnh, chất lượng cuộc sống ngày càng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 13/12/2020 10:09

Xuân Tân Sửu 2021 sắp tới, 4 con giáp phú quý dưới đây sẽ nhận được may mắn đầu năm, Thần Tài gõ cửa.

Bỏ lại vận xui ở năm cũ, mang theo hy vọng đón chào năm mới, trong năm Tân Sửu 2021 tới đây, 4 con giáp phú quý này sẽ được sao may mắn chiếu mệnh, gia đình hạnh phúc, tiền vào như nước.

Tuổi Thân

Người tuổi gà khôn ngoan và có năng lực, có nhiều ý tưởng và là những chuyên gia kiếm tiền. Trong năm tới, đường công danh sự nghiệp của họ sẽ có bước tiến nhảy vọt, tài vận vượng phát. Với tài năng và trí tuệ của mình, họ sẽ đạt được thành quả tốt trong công việc, được đồng nghiệp ghi nhận và khen ngợi. 

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Người tuổi gà thông minh và rất có năng lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ hoạt động tích cực hơn trong năm tới. Nhân duyên rất tốt, trong khoảng thời gian này vận may cũng không tồi. Thần Tài gõ cửa, cơ hội kiếm tiền rất lớn. Người cầm tinh con chuột cũng rất có năng khiếu kiếm tiền. Nếu biết nắm bắt cơ hội, của cải sẽ tăng lên gấp bội. 

Tuổi Mão

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Không chỉ thành công trong công việc, người tuổi Mão còn rất nhiệt huyết trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão thông minh lanh lợi, tính tình ôn hòa, khí chất tao nhã, có khả năng phán đoán trong công việc và tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Trong năm tới, vận trình tài lộc của họ sẽ được hanh thông, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đồng thời, họ còn được quý nhân hướng dẫn và giúp đỡ, từ đó sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Ngọ

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Người tuổi Ngọ đi chậm mà chắc, vững bước tiến tới thành công - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ thông minh bẩm sinh, tính tình ôn hòa. Họ suy nghĩ đơn giản và sống rất rộng rãi. Trong năm tới, họ sẽ gặp nhiều chuyện vui và từng bước vững chãi đi đến thành công. Họ sẽ được sao tài lộc chiếu rọi, tiền bạc nhiều vô kể.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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