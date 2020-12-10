Trong năm 2021, sức khỏe của 3 con giáp này đáng lo ngại, dễ gặp họa huyết quang

Sức khỏe là vốn trời cho, vậy nên chúng ta thường dễ dàng bỏ qua tầm quan trọng của nó. Dưới đây là 3 con giáp kém may mắn, dễ gặp tai họa trong năm 2021.
- Đàn ông lấy được 4 con giáp có phúc này, cả đời may mắn, làm đâu thắng đó
- 3 con giáp gặp được cơ hội hiếm có, vận đào hoa nở rộ, nhân duyên may mắn trong 15 ngày tới
Con người phải có sức khỏe mới có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ, tạo dựng tương lai. Nhưng trong xã hội phát triển nhanh chóng như hiện nay, nhiều người không để ý đến sức khỏe của bản thân. Bước sang năm 2021, 3 con giáp kém may mắn này hãy cẩn thận hơn.
Tuổi Ngọ
Trong năm Tân Sửu 2021, sức khỏe của người tuổi Ngọ có thể đi xuống. Vì phạm phải Thái Tuế, sức mạnh của họ sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Họ dễ gặp các bệnh về tim mạch, suy nhược cơ thể, kéo theo những suy nghĩ tiêu cực.
Tuổi Mão
Về phương diện sức khỏe, người tuổi Mão không chịu ảnh hưởng của Sao Thái Tuế. Tuy nhiên, Thái Tuế lại mang đến Thiên Cẩu Quan, Tang Môn, "mai nhi sát" và Điếu Khách. Những ngôi sao này tiềm ẩn nguy hiểm nhất định đối với sức khỏe. Do đó, tuổi Mão nên cố gắng tập thể dục, ăn uống nghỉ ngơi điều độ.
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu cũng sẽ chịu ảnh hưởng xấu về sức khỏe trong năm 2021. Bởi vì năm bản mệnh phạm Thái Tuế, bạn dễ gặp họa bị thương đổ máu. Nếu người tuổi Sửu có tính cách quá cứng rắn và ham chơi, rất có khả năng sẽ phải chịu những tổn hại về mặt thể chất.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.