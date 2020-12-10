Lấy được người đàn ông thuộc 3 con giáp đảm đang dưới đây, việc nhà không đến tay vợ, mọi việc cứ để đó chồng lo

Nhiều người thường nghĩ, đàn ông làm chuyện lớn đàn bà lo chuyện nhỏ. Tuy nhiên, ở thời đại này, không phải gia đình nào cũng giống như vậy. Chồng có thể làm bếp và vợ cũng có thể ra ngoài xã hội kiếm tiền. Ví dụ như đàn ông thuộc 3 con giáp đảm đang dưới đây, sau khi kết hôn sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, công việc bếp núc còn thành thạo hơn cả vợ.

Người đàn ông tuổi Dần có khí chất ông chủ, là người thẳng thắn và chính trực. Họ không nói ngon nói ngọt, đồng thời cũng sống rất thực tế. Ưu điểm thu hút phụ nữ của họ chính là tính cách mạnh mẽ. Họ luôn hành động để bày tỏ sự chân thành của mình. Đặc biệt là sau khi kết hôn, đàn ông cầm tinh con hổ sẽ đặt gia đình lên hàng đầu. Dù có bao nhiêu phụ nữ theo đuổi, họ cũng sẽ thẳng thừng từ chối. Sự kiêu hãnh của một "chúa sơn lâm" không cho phép họ ngoại tình.

Đàn ông cầm tinh con dê tuy đào hoa nhưng rất chung thủy sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cầm tinh con dê rất đào hoa, đây là một sự thật khó lòng chối cãi. Tuy nhiên, họ cũng là kiểu người dễ thay đổi vì một người phụ nữ nhất. Sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Mùi sẽ rất chung tình. Lúc này, cả thế giới của họ chỉ có mỗi vợ là xinh đẹp và tốt bụng nhất. Đặc biệt, khi đã về chung một nhà, họ sẽ quấn lấy người phụ nữ của mình suốt cả ngày. Đồng thời, họ cũng sẽ nỗ lực làm việc, đổi lại một cuộc sống hạnh phúc cho vợ.

Đàn ông tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ rất nghe lời vợ sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi kết hôn, đàn ông tuổi Hợi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình. Bề ngoài, bọn họ thường tỏ ra không quan tâm đến phụ nữ, nhưng nội tâm bên trong vẫn rất khát khao được yêu đương. Sau khi kết hôn, trọng tâm cuộc sống của họ sẽ dần tập trung vào gia đình. Nửa kia của họ có thể sẽ rất bất ngờ bởi sự ngoan ngoãn và nghe lời bất thình lình của chồng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.