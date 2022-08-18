4 con giáp đón tin vui tài lộc, trúng số bất ngờ vào lúc 15h Chủ nhật tuần này (21/8)

Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Tý cũng trở nên vững vàng hơn. Những thử thách đòi hỏi Tý phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Tý có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân mong mỏi.

Theo tử vi cho biết, chủ nhật tuần này (21/8), đường công danh sự nghiệp của Tý bước vào giai đoạn ổn định nhờ sự phù trợ của Cát Tinh Thiên Đức. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bạn có có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, cuộc sống thêm phần dư dả.

Thân là người sắc sảo, linh hoạt và chu đáo, giao tiếp tốt, họ cho rằng có thêm bạn bè thì việc gì cũng dễ dàng, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau.

Quý nhân vận của bạn kể từ thời điểm này trở đi khá vượng. Dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần này (21/8) cho biết , người tuổi Thân sẽ có vận trình vui vẻ, tài lộc hanh thông, sự nghiệp phất lên, tài lộc tăng vọt, tiền bạc liên tục kiếm được, ngân khố rủng rỉnh. Con giáp này có nhiều cơ hội, kiếm được nhiều tiền, trúng số phát triển suôn sẻ hơn trên con đường khởi nghiệp, khối tài sản bạn có được ngoài sức mơ ước.

Vận may trong thời gian tới của tuổi Thân mở rộng, có nhiều cơ hội xoay chuyển thành công. Con giáp này cũng có thể tìm ra những hướng đi mới trong sự nghiệp, nâng cao hiệu quả công việc dưới sự hướng dẫn của quý nhân.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, nhạy cảm với thời cuộc. Vì vậy, dù theo đuổi lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể thành công và trở thành người tiên phong trong lĩnh vực đó. Người tuổi Mùi mềm mỏng, khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chủ nhật (21/8) tuần này cho biết, nhờ được Thần Tài chiều mệnh mà vận may của Mùi sẽ lộn ngược dòng. Con giáp này đón tài lộc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. Người tuổi này có thể phát huy tài năng lãnh đạo, dẫn dắt nhân viên đạt tới thành công.

Nếu làm kinh doanh buôn bán thì người tuổi Mùi cũng sẽ buôn may bán đắt. Các thương vụ mang về nhiều nguồn lợi lớn giúp họ có được khoản tiền khủng lồ.

Tuổi Hợi

Hợi là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chủ nhật (21/8) cho biết, nhờ được Thần Tài độ mệnh mà Hợi có thể trúng được quả đậm ngay trong cuối tuần này. Người làm kinh doanh tìm được nguồn hàng tốt, mặt hàng buôn bán thu về lợi nhuận khả quan.

Trong khi đó, người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ được khai thông thế bế tắc. Sắp tới Hợi thăng quan tiến chức, tăng lương thưởng không còn là điều quá bất ngờ. Từ đây trở đi, Hợi sẽ có được nhiều cơ hội kiếm tiền tốt gấp 5, gấp 10 so với thời gian trước, giúp họ trở thành 1 trong những con giáp may mắn và giàu có nhất dịp cuối năm nay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm